VS dreigen met handelsoorlog om Franse techtaks

Stephane Strouk staat in zijn winkel met Franse kazen in Los Angeles. Beeld Getty Images

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire noemt de importtarieven ‘onacceptabel’. Als de VS de heffingen daadwerkelijk invoeren, zal ‘een sterk Europees antwoord’ volgen. De Europese Commissie liet weten dat de 28 lidstaten als één blok zullen opereren.

In juli stemde het Franse parlement voor een ‘belasting op digitale diensten’. Techbedrijven met een mondiale omzet van boven de 750 miljoen per jaar en een Franse omzet van ten minste 25 miljoen, moeten 3 procent belasting betalen over hun Franse omzet. Frankrijk is de eerste grote economie die zo’n belasting heeft ingevoerd. Groot-Brittannië, Canada, Oostenrijk en Mexico zinspelen op soortgelijke wetten.

De Franse GAFA-taks is bovenal bedoeld als drukmiddel. De Fransen pleiten op internationale fora als de Oeso steevast voor een internationale techtaks. Die moet een einde maken aan belastingontwijking door techbedrijven. Als de Oeso tot een akkoord komt over zo’n belasting, is Frankrijk bereid de nationale techbelasting in te trekken.

Volgens Le Maire richt de Franse techtaks zich niet alleen op Amerikaanse bedrijven. Ook Europese concerns als het Duitse Zalando en het Nederlandse Booking.com zullen 3 procent van hun Franse omzet moeten afdragen, mits die boven de gestelde norm uitkomt. Maar volgens een onderzoek van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger USTR is de belasting ‘ongebruikelijk zwaar’ voor Amerikaanse bedrijven. De voorgenomen importheffingen zijn ‘een duidelijk signaal dat de VS actie ondernemen tegen belastingregimes die Amerikaanse bedrijven discrimineren’.

Vastberaden

President Trump, die in de marge van de Navo-top in Londen een bilateraal gesprek had met Macron, zei niet toe te zullen staan ‘dat Frankrijk profiteert van Amerikaanse bedrijven’. Macron zei op zijn beurt ‘vastberaden te zijn de belangen van Frankrijk en Europa te verdedigen’.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Franse collega Emmanuel Macron voorafgaand aan de Navo-top in Londen. Beeld AFP

Het Amerikaanse dreigement is een nieuwe slag in een voortwoekerende handelsoorlog tussen de VS en de Europese Unie, die elkaar over en weer protectionisme verwijten. In oktober voerden de VS importheffingen van 25 procent in op onder meer Franse wijn en Schotse whisky, als represaille voor de in hun ogen illegale EU-subsidie aan de Europese vliegtuigbouwer Airbus.

63 verschillende producten kunnen door de nieuwe Amerikaanse sancties worden geraakt. Op de lijst staan onder meer 22 kazen en dertien soorten porselein, maar ook champagne en lippenstift. De heffingen kunnen oplopen tot 100 procent, wat de producten voor Amerikaanse consumenten twee keer zo duur zou maken. De aandelen van Franse luxeconcerns daalden op de beurs.

Het valt te bezien of de VS de importtarieven daadwerkelijk gaan invoeren. Dat het bericht over de sancties naar buiten kwam aan de vooravond van de ontmoeting van Trump en Macron, doet vermoeden dat de heffingen vooral een Amerikaans pressiemiddel zijn in de onderhandelingen over een internationale techtaks. Le Maire nam alvast een voorschot op die onderhandelingen. ‘Wij zijn bereid om de Oeso-oplossing voor een digitale belasting over te nemen’, zei de minister dinsdag. ‘Als de VS dat ook doen, is de kwestie van tafel.’