Vrijwel elk zakje chips of ijsje dat we eten, komt uit deze fabriek

Ontwikkelingen

Alertheid is bovendien geboden. Wat als de consument morgen besluit dat het genoeg is geweest met al die plastic verpakkingen? Of als de mooie praatjes over een 'circulaire economie' werkelijkheid worden? Zulke plotselinge ontwikkelingen kunnen een bedrijf als BPA maken of breken. Mede om die reden werd in 2013 Racupack in Culemborg overgenomen. Een specialist in kartonnage. Behalve dat kartonnen verpakkingen beter zijn voor het milieu, biedt karton nog een ander voordeel, zegt Verkleij. 'Zo'n doos wordt steeds meer een presentatiemiddel. Ze staan allang niet meer alleen in de schappen bij Lidl en Aldi, maar ook bij een supermarkt als Albert Heijn.'



Trots loopt hij naar een blauwe machine achterin de assemblagehal. Ruim 300 zakjes per minuut kan het gevaarte verwerken. Met dank aan iets wat met zijn razendsnelle tentakels nog het meest op een octopus lijkt. Inderdaad: een robot. Door een andere overname, in de Verenigde Staten, heeft BPA die technologie al sinds 2003 in huis. Een gouden greep, beaamt Verkleij, en niet alleen omdat die robot kosten bespaart. 'Het is ook een kwestie van kwaliteit. Robots krijgen meer zakjes in een doos dan mensen en ze trekken ze niet open om stiekem wat te eten.' Daarbij is de nieuwste generatie robots slimmer en flexibeler dankzij zogenoemde vision technieken. Hierdoor hoeven de zakjes chips niet langer op exact dezelfde plek op de lopende band te staan om ingepakt te worden, zoals bij de oudere 'blinde' robots nog het geval was. Links, rechts, boven- of onderop de stapel - de moderne robot spoort ze moeiteloos op en stopt ze netjes in de verpakking.