Vrijer betalingsverkeer voedt vrees voor meer fraude; DNB en winkeliers roepen consumenten op extra alert te zijn

Vergunningsaanvragen

DNB gaat er bij de vergunningsaanvragen van PSD2-bedrijven op letten dat hun verzoek om toestemming aan de klant in begrijpelijke taal wordt gesteld. 'We denken er zelfs over om kant-en-klare teksten aan te reiken', zegt Maarten Gelderman, directeur van de divisie Toezicht Nationale Instellingen.



Om de consument extra te beschermen, laat het MOB op dit moment onderzoek doen naar mogelijke aanvullende maatregelen. Te denken valt aan een dashboard waar mensen door middel van een schuif bij voorbaat kunnen aangeven helemaal niet benaderd te willen worden door PSD2-partijen. Dat blijkt gevoelig te liggen, vertelt Rotte van DNB. 'Op dit moment zoekt onze juridische afdeling voor het MOB uit of dit mogelijk is binnen de Europese wetgeving. Maar het is lastig. PSD2 is immers bedoeld om de toegang van derden tot bankrekeninginformatie te vergroten.'