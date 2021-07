Vrees voor ‘gedoe’ houdt toeristen deze zomer in Nederland: slechts 40 procent boekte reis

Toeristen in het Spaanse Alicante. Afzettingen die het afstand houden moesten vergemakkelijken zijn op stranden in de regio op 27 juni weer weggehaald. Beeld EPA

Slechts 40 procent van de Nederlanders heeft in het afgelopen jaar een buitenlandse reis geboekt, tegenover 65 procent in pre-coronajaar 2019. Bij Frank Oostdam, voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR, leiden de steeds wisselende coronamaatregelen in het buitenland tot zorgen. ‘Voor alle landen gelden afzonderlijke maatregelen. Consumenten hebben te maken met een soort informatiejungle.’

De terughoudendheid bij het boeken van vakanties voorspelt een magere omzet voor de zomer. Oostdam vreest extra werkloosheid en faillissementen in de reissector, ook al omdat de overheid in oktober de coronasteun stopzet.

‘We zien vanwege de inreisvoorwaarden van verschillende landen een grote aarzeling om te boeken’, vertelt ook Petra Kok, woordvoerder van TUI. Italië eist dat toeristen volledig gevaccineerd zijn, hooguit 6 maanden geleden hersteld zijn van corona, of maximaal 48 uur voor aankomst negatief getest met een PCR-test of een antigeensneltest. Frankrijk neemt genoegen met een negatieve sneltest, die 72 uur voor aankomst afgenomen mag zijn.

Naast de inreisvoorwaarden vormen ook de coronamaatregelen in andere landen een drempel. ‘Men wacht af, uit vrees voor ‘gedoe’ tijdens de vakantie’, vertelt Corendonwoordvoerder Simone van den Berk. Corendon heeft deze zomer 40 procent minder boekingen dan voor de coronapandemie.

Verre reizen

Naar landen buiten de EU worden vanwege strengere inreisvoorwaarden nog minder reizen geboekt. In Thailand bijvoorbeeld moeten reizigers uit Nederland 14 dagen in quarantaine, gevaccineerd of niet. De maatregelen vormen een bedreiging voor organisaties die zich specialiseren in verre reizen.

Een studie van marktonderzoeksinstituut GfK wijst uit dat 84 procent van de toeristen een reisbestemming mijdt als er een quarantaineplicht geldt. ‘Reisorganisaties die zich bezighouden met verre reizen zijn de afgelopen maanden bezig geweest met alternatieven, zoals reizen binnen de EU’, vertelt Oostdam. ‘Dat krijgen ze zo snel helaas niet voor elkaar.’

Omdat reizigers niet lang van tevoren van een land weten of het veilig is om erheen te reizen, wordt er meer last-minute geboekt. ‘Normaal boekt zo’n 70 procent in de eerste drie maanden van het jaar’, zegt Kok. ‘Nu wachten mensen af of een land wel bereisbaar is. Als een land een geel reisadvies krijgt, zijn er de week erna veel meer boekingen.’

De vakantie in eigen land is een populair alternatief. ‘Sinds de coronacrisis neemt de hoeveelheid binnenlandse vakanties toe’, vertelt Jeannette ten Kate-Winter, woordvoerder van Landal Greenparks. ‘Ook nu mensen naar het buitenland kunnen, blijven ze boeken voor binnenlandse vakanties.’ Door de run op Nederlandse vakantiebestemmingen vissen sommige toeristen al achter het net. ‘Een groot deel van de accommodaties voor de zomer is vroegtijdig volgeboekt en er is nog een grote last-minutevraag’, zegt Ten Kate-Winter.

Herstel in het aantal boekingen van buitenlandse vakanties wordt pas in de herfst verwacht. ‘Mensen boeken nu vooral voor de periode na de zomer, september en oktober’, vertelt directeur Oostdam van de ANVR. Reisbureaus zien dit in hun reserveringen. Corendonwoordvoerder Van den Berk: ‘Sommigen boeken zelfs al voor de komende winter.’