Vrees minister wordt bewaarheid: kalverfraude vond plaats op grote schaal: 2.100 melkveehouders deden eraan mee

Twee- en drielingen

Het ministerie kijkt of de sjoemelende melkveehouders kunnen worden gekort op hun subsidies. Ook worden fraudeurs mogelijk strafrechtelijk vervolgd. Boerenorganisatie LTO moet vandaag, samen met andere belangengroepen, bij minister Schouten op het matje komen voor de kalverfraude. In januari liet LTO al weten 'verbijsterd' te zijn door de reikwijdte van de fraude. 'De cultuur en het gedrag van onze leden moeten gewoon veranderen', sprak een woordvoerder toen. 'We staan er niet fraai op.'



De kalverfraude kwam aan het licht nadat uit het landelijke kalverregistratiesysteem bleek dat er in 2017 een ongekend hoog aantal twee- en drielingen was geboren. In een normale situatie krijgt slechts 3 tot 5 procent van de koeien een meerling. Vorig jaar was dat bij 5.700 bedrijven 5 tot 10 procent. Bij 2.000 bedrijven kreeg zelfs meer dan 10 procent van de koeien een meerling. Vaarzen, koeien die nog nooit gekalfd hebben en dus geen melk geven, tellen voor de helft mee in de fosfaatboekhouding. Door kalfjes van twee koeien aan één koe toe te schrijven, bleef de andere als vaars te boek staan.