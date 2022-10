Vraag naar vliegreizen zet door: Air France-KLM vervoerde deze zomer 25 miljoen passagiers

KLM werd hard getroffen door de problemen op Schiphol: het liep 175 miljoen euro mis aan inkomsten. Beeld Getty Images

Het gaat AirFrance-KLM voor de wind. Na twee magere coronajaren, waarin de luchtvaartsector overeind werd gehouden met staatssteun, zette het concern afgelopen zomer voor het eerst weer winst in de boeken. Die lijn zet ook in het derde kwartaal door, blijkt uit vrijdagochtend gepubliceerde kwartaalcijfers. In de zomermaanden juli, augustus en september – de belangrijkste periode voor de luchtvaart – draaide de groep een omzet van 8,1 miljard euro. Daardoor kwam de nettowinst uit op 460 miljoen euro, veel hoger dan analisten voorspelden.

Dat is vooral toe te schrijven aan de gegroeide vraag naar vliegreizen. Air France-KLM vervoerde dit zomerseizoen 25 miljoen passagiers. Het komt daarbij weer in de buurt van recordjaar 2019, toen vervoerde het luchtvaartconcern in dezelfde periode 29 miljoen passagiers. Het bedrijf benadrukt dat dat nog meer passagiers hadden kunnen zijn, ware het niet dat luchtvaartmaatschappijen en vliegvelden werden geplaagd door nijpende personeelstekorten en stakende werknemers. Vanaf Schiphol (Amsterdam) en Charles de Gaulle (Parijs) werden daarom duizenden vluchten geannuleerd.

Misgelopen inkomsten

Op Schiphol leidde het tekort aan beveiligingspersoneel tot het instellen van het reizigersplafond, tot grote onvrede van luchtvaartmaatschappijen. KLM, dat verantwoordelijk is voor grofweg de helft van alle vluchten vanaf Schiphol, zegt hard te zijn getroffen. Het bedrijf becijfert dat het 175 miljoen euro misliep. Het zou gaan om 145 miljoen euro aan gederfde inkomsten en 30 miljoen om reizigers te compenseren. Het bedrijf kondigde eerder al aan die kosten te willen verhalen op Schiphol. Gesprekken daarover lopen nog.

Hoewel Air France binnen de groep een maatje groter is, presteert KLM over het algemeen stukken beter. Maar voor het eerst in tijden draaiden de Fransen een beter zomerseizoen, waardoor de operationele winst van Air France in het derde kwartaal ruim 100 miljoen hoger uitkwam dan bij KLM. De Franse markt zou relatief weinig last hebben van verstoringen in het luchtverkeer, in tegenstelling tot Schiphol dat volgens het bedrijf een ‘extreem krappe arbeidsmarkt’ kent.

Over het hele jaar presteert KLM nog altijd beduidend beter. Over de eerste negen maanden behaalde Air France (38 duizend medewerkers) een winst van 340 miljoen euro. KLM (27 duizend medewerkers) leverde tot nu toe 708 miljoen euro op. Dat zegt veel over de efficiency van de bedrijven. Van elke euro die KLM verdient, houdt het na aftrek van kosten 8,7 eurocent over. Bij Air France is dat slechts 2,9 eurocent.

Op overnamepad

Net als concurrenten Lufthansa en IAG (moedermaatschappij van British Airways), was Air France-KLM tijdens de pandemie afhankelijk van staatssteun. Dochter KLM betaalde afgelopen zomer het volledig geleende geldbedrag van 942 miljoen euro terug. De groep heeft nog 3,5 miljard euro uitstaan bij de Franse overheid. In november wordt er een miljard euro afgelost, kondigt het concern nu aan.

Air France-KLM heeft er belang bij om die staatssteun af te bouwen, omdat het wil uitbreiden. De luchtvaartsector is aan het consolideren, waarbij kleine maatschappijen worden opgeslokt door grotere. Zowel Alitalia-opvolger ITA (Italië) als Tap Air (Portugal) staan in de etalage. Maar zolang het bedrijf nog overheidssteun ontvangt, kan de Europese Commissie dwarsliggen bij een overname vanwege een oneerlijk concurrentievoordeel. Dit in tegenstelling tot concurrent Lufthansa, die alle staatssteun reeds afbetaalde en de handen vrij heeft.

Air France-KLM ceo Ben Smith zegt tijdens een persbijeenkomst echter genoeg mogelijkheden te zien. Zo staat staatssteun ‘exclusief partnerschap’ niet in de weg. Ook de aankoop van een minderheidsaandeel behoort tot de mogelijkheden, aldus Smith.

‘Belangrijke asset wordt bedreigd’

Gevraagd naar de krimpplannen voor Schiphol van het kabinet, herhaalt Smith dat hij zich daar grote zorgen over maakt. ‘We hebben als bedrijf twee grote assets, en daar is het netwerk op Schiphol er één van. Het geeft ons een enorm voordeel op de concurrentie. Dat wordt nu bedreigd. Neem van mij aan dat we er hard mee bezig zijn. Nederland mag trots zijn op KLM.’

‘Wat we zien is dat mensen willen vliegen’, vult KLM-topvrouw Marjan Rintel aan. ‘Wij maken dat mogelijk. We moeten niet minder vliegen, we moeten de geluidsoverlast en CO 2 -uitstoot beperken.’ Ze wijst op het alternatieve plan dat KLM eerder opperde: de aankoop van minder vervuilende vliegtuigen. In dat geval moet er niet minder, maar juist méér gevlogen worden, zodat het bedrijf de nieuwe vloot kan betalen.

Het bedrijf verwacht voor het eerst sinds corona het boekjaar af te sluiten met winst: 900 miljoen euro. Het bedrijf zegt nu al 75 procent van de beschikbare stoelen voor het laatste kwartaal verkocht te hebben.