Vorig jaar stegen topinkomens AEX-bedrijven opnieuw; bonussen stijgen sterk

Bedrijven moeten volgens de ­gedragscode dit jaar voor het eerst melden hoeveel keer meer de baas verdient dan het gemiddelde van de werkvloer. Maar of de 'loonkloof' tussen top en werkvloer daarmee ook echt inzichtelijk wordt, is de vraag. De bedrijven mogen zelf ­bepalen wat ze wel en niet mee­tellen om het verschil te berekenen, dus doen er verschillende getallen de ronde.



Volgens de jaarverslagen die de bedrijven uit de AEX-index hebben gepubliceerd, heeft Heineken de grootste loonkloof. Topman Jean-François van Boxmeer verdient volgens de eigen opgave van Heineken 215 keer meer dan 'zijn' gemiddelde werknemer. De Volkskrant kwam vorig jaar op basis van eigen onderzoek uit op 324 keer zoveel. Unilever meldt in het jaarverslag dat Paul Polman ­vorig jaar 134 keer meer verdiende dan het 'middenkader'. Maar volgens het Financieele Dagblad, dat een beloningsadviesbureau onderzoek liet doen, is de loonkloof met de werkvloer 292 keer, meer nog dan bij Heineken (277 keer, berekende het FD). Bedrijven moeten de loonkloof melden zodat commis­sarissen rekening kunnen houden met de verhoudingen in het ­bedrijf bij het bepalen van de beloning van de top. Ook kan de Ondernemingsraad aan de bel trekken als het gat te groot wordt, al is de vraag of de OR dat ook echt durft. De aandeelhouders kunnen voorgestelde loonsverhogingen wegstemmen als het verschil met de werkvloer te groot wordt.



Heineken en Unilever hebben het ­excuus dat ze relatief veel werknemers hebben in Azië en Afrika, waar de lonen een stuk lager liggen. Na beide multinationals volgt Ahold ­Delhaize, waar Dick Boer volgens de eigen ­opgave 114 keer meer krijgt dan de werkvloer. Supermarkten hebben relatief veel goedkoop personeel. Onderaan staat ABN Amro, waar Kees van Dijkhuizen 'maar' tien keer meer verdient dan de werkvloer. Banken hebben juist duurder personeel.



Volgens Eumedion, de belangen­behartiger van grote beleggers als de pensioenfondsen, is het gezien de grote verschillen onvermijdelijk dat er op termijn meer regels komen voor hoe bedrijven de loonkloof moeten berekenen. Maar voorlopig is het volgens Eumedion belangrijker te kijken hoe de loonkloof zich de komende jaren ontwikkelt. Zo bezien is het vooral essentieel dat bedrijven de berekening op dezelfde manier blijven doen en tussentijds niet van methode gaan wisselen.