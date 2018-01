Voorzitter MKB-Nederland stapt per direct op uit onvrede over samenwerking met VNO-NCW

Baantjesjagers

Hij stapt weliswaar per direct op, terwijl er nog geen opvolger in zicht is, maar blijft aan als adviseur

Het is de tweede keer in vijf jaar tijd dat MKB-Nederland zijn voorman verliest uit onmin over de koers van de grotere broer VNO-NCW. Van Straalen trad in 2013 aan als voorzitter, nadat zijn voorganger Hans Biesheuvel ook al halsoverkop vertrok. Biesheuvel liet destijds weten dat het na twee jaar tijd was om zich te 'bezinnen op nieuwe activiteiten'. Dat bleek nog geen maand later de oprichting te zijn van een nieuwe werkgeversorganisatie, Ondernemend Nederland. Over zijn vroegere collega's zei Biesheuvel dat daar teveel oud-politici tussen zitten, 'baantjesjagers die alles bij het oude willen laten'.



Volgens directeur Leendert-Jan Visser van MKB-Nederland vertrekt Van Straalen niet met slaande deuren: hij stapt weliswaar per direct op, terwijl er nog geen opvolger in zicht is, maar blijft aan als adviseur. Volgens Visser heeft Van Straalen het bestuur in de zomer al laten weten dat hij zijn termijn niet vol zou maken. Het besluit over een voortijdig vertrek werd opgeschort, omdat de formatie van een nieuw kabinet en nieuw regeerakkoord alle aandacht opeisten.