Voorwaardelijke gevangenisstraf voormalige Audi-topman na bekentenis in dieselgate

Voormalig Audi-topman Rupert Stadler. Beeld REUTERS

Het is de eerste strafrechtelijke uitspraak rondom het sjoemelschandaal, dat in 2015 aan het licht kwam. Stadler was een belangrijk figuur binnen de Volkswagen Group, waar Audi onder valt. Hij was vanaf 1990 werkzaam bij Audi en sinds 2007 als topman. Daarnaast was hij bestuurslid van de groep. Die functies verloor hij toen hij in juni 2018 werd gearresteerd voor zijn rol in het sjoemelschandaal. Hij is een van de prominentste bestuurders in deze zaak die voor het gerecht is gesleept.

De Volkswagen Group rustte jarenlang auto’s uit met software die wagens schoner deden lijken dan ze daadwerkelijk waren. Stadler, wiens strafzaak in 2020 begon, heeft jarenlang ontkend iets met de sjoemelsoftware te maken te te hebben gehad. Hij zei door zijn personeel belazerd te zijn geweest.

De andere grote verdachte in deze zaak, voormalig hoofd van de motorendivisie van Volkswagen, Porsche en Audi Wolfgang Hatz, erkende in april wél dat hij van het bestaan van de software afwist. In mei van dit jaar volgde Stadler zijn voorbeeld, omdat strafvermindering lonkte.

Boete

Zonder schuldbekentenis had Stadler een gevangenisstraf van 1,5 tot 2 jaar te vrezen. Nadat hij de schuldbekentenis dinsdag ook in de rechtbank in München had uitgesproken, was de strafvermindering een feit. Stadler moet wel een bedrag van 1,1 miljoen euro betalen. Hij beweerde eerder deze boete niet te kunnen betalen, maar hij zal wel moeten: het is een van de voorwaarden voor het niet uitzitten van de gevangenisstraf. Ook Hatz kreeg dinsdag een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Stadler benadrukte dinsdag dat hij in eerste instantie afging op wat deskundigen binnen het bedrijf hem vertelden en hij dus niet zelf aanstuurde op de softwarefraude. Maar hij gaf wel toe geen maatregelen te hebben genomen tegen het gesjoemel en dat hij vervolgens geen openheid van zaken gaf. Dat komt overeen met de aanklacht: Stadler werd niet verdacht van het manipuleren zelf, maar voor het gebrek aan ingrijpen en informeren van handelspartners.

Ook is hij veroordeeld voor doorgaan met verkopen van auto’s nadat hij geïnformeerd was over de sjoemelsoftware die erin zat. In totaal werd bij elf miljoen auto’s van de Volkswagen Group sjoemelsoftware geïnstalleerd. Het schandaal heeft de Volkswagen Group tot nu toe al meer dan 30 miljard euro gekost aan boetes en schadevergoedingen.

Stadler is de eerste veroordeelde topman, maar mogelijk niet de laatste. Tegen voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn loopt ook een strafzaak. Hij stapte in 2015 op, een aantal dagen nadat het schandaal bekend was geworden. Om gezondheidsredenen is de behandeling van de zaak van Winterkorn al meerdere keren uitgesteld. Er loopt ook nog een civiele zaak tegen Volkswagen. Aandeelhouders hebben de autofabrikant voor de rechter gesleept, omdat de aandelen 40 procent daalden na de onthulling van de softwarefraude.