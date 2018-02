Voormalig Saab-eigenaar Victor Muller was 'loslippig' richting media, maar is vrijgesproken van oplichterij

Het hoger gerechtshof oordeelt dat Muller inderdaad loslippig was richting de media, maar dat daarmee nog geen voldoende bewijs is voor een veroordeling wegens oplichterij © ANP

Het hoger gerechtshof oordeelt dat Muller inderdaad loslippig was richting de media, maar dat daarmee nog geen voldoende bewijs is voor een veroordeling wegens oplichterij. Ook twee voormalige boekhouders van Saab zijn in hoger beroep vrijgesproken. Die zouden met de cijfers geknoeid hebben om de slechte prestaties van de noodlijdende autofabrikant te verdoezelen. Een rooskleuriger beeld zou nieuwe investeerders hebben moeten aantrekken. De Zweedse rechter acht dit onvoldoende bewezen.



Victor Muller ontpopte zich van potentiële redder van Saab tot de zondebok voor het faillissement. In 2009 haalde hij een huzarenstuk uit door met zijn sportautofabrikant Spyker het verlieslijdende Saab over te nemen van de Amerikaans autofabrikant General Motors. Daarna begon een lange zoektocht naar nieuwe investeerders om de autofabrikant weer nieuw leven in te blazen.



Saab had altijd een vaste schare autofans, maar stond er ook om bekend zijn productlijn nauwelijks te vernieuwen. Het weigerde bijvoorbeeld lange tijd om diesels te produceren. Onder de nieuwe Nederlandse eigenaar zou dit allemaal veranderen. Het lukte Saab nog wel om een nieuw model van de Saab 9-5 op de markt te brengen, maar dat was onvoldoende om het bedrijf uit de zwarte cijfers te krijgen. De Zweedse overheid, private investeerders - niemand was meer bereid om geld te investeren in Saab. Uiteindelijk kocht een Chinese investeerder de technologie van Saab op om er een elektrische auto mee op de markt te bouwen.