Voorjaarskou speelt Hollandse wijnboer parten: 'Kouder dan 7 tot 8 graden moeten we niet hebben'

Het is de dag waarop de Vereniging van Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) bericht dat de jaaropbrengst van de Nederlandse wijnboeren naar verwachting 25 tot 30 procent lager zal uitpakken dan in 2016. Maart was ongewoon warm. 'Bij de late vorst in april en mei zijn veel jonge scheuten kapotgevroren', verduidelijkt VNWP-bestuurslid Dik Beker.



Nederland telt zo'n 140 wijnboeren, de hobbyboeren niet meegeteld. Ze produceren voor het merendeel witte wijn, een derde is rood. De flessen zijn te koop in speciaalzaken en natuurlijk bij de wijnboer zelf, net als in het grote wijnland Frankrijk. En een deel gaat naar restaurants.