Vooral Shell-aandeelhouder profiteert nu de machinekamer van het olie- en gasbedrijf weer op volle toeren draait

Beeld AFP

De hoge olieprijs liet de machinekamer van Shell in het tweede kwartaal weer op volle toeren draaien en stelde directeur Ben van Beurden in staat donderdag goede sier te maken bij de aandeelhouders. Shells schuldenpositie nam af en de netto kwartaalwinst kwam uit op 3,4 miljard dollar (2,9 miljard euro). Een ontzaglijk verschil met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De coronapandemie en een stilgevallen wereldeconomie waren toen net een feit. Een lage olieprijs en een gekelderde vraag naar Shells producten zorgden toen voor een historische 18,1 miljard dollar verlies.

Shell vond dat het na het dramatische 2020 wat goed te maken had bij de trouwe eigenaren. Begin vorig jaar verlaagde het olie- en gasconcern voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de dividenduitkering voor de aandeelhoudersschare. En niet zo’n beetje ook: van 47 naar 16 dollarcent per kwartaal dienden ze te slikken. Shell beloofde vorig jaar al stapsgewijs er steeds weer iets bij te doen. Met de jongste verhoging is Shell met 24 cent nu halverwege het oude niveau.

2 miljard dollar

Shell komt niet alleen zijn dividendbelofte na, maar doet daar nog een extraatje bovenop voor de aandeelhouders. Na een jaar van reorganisatie met de bijbehorende ontslagen heeft het concern nu 2 miljard dollar over om tot het einde van het jaar eigen aandelen terug te kopen. Waarmee de waarde van de resterende aandelen stijgt.

De 2 miljard die Shell extra ten goede laat komen aan de aandeelhouders is grofweg vergelijkbaar met wat het jaarlijks uitgeeft aan investeringen in hernieuwbare energie. Dat Shell nu kiest voor de aandeelhouders en niet voor het verdubbelen van de budgetten voor wind en zon, is voor tegenstanders van Shell niet te verkroppen. Te meer nadat de rechtbank in Den Haag eind mei oordeelde dat Shell niet genoeg doet tegen gevaarlijke klimaatverandering.

Een Shell-woordvoerder vindt dat investeringen in hernieuwbaar los moeten worden gezien van de tegemoetkomingen aan de aandeelhouders. Het een sluit het ander volgens hem niet uit. Zo wijst hij erop dat Shells investeringen in de energietransitie breder zijn dan de circa 2 miljard die nu gaat naar hernieuwbare bronnen als zon en wind. ‘Wij investeren ook steeds meer in het reduceren van CO 2 in onze productieprocessen, plaatsen laadpalen voor elektrische voertuigen, zijn bezig met groene waterstof en werken aan de afvang en opslag van CO 2 .’

Bij de kwartaalcijfers kondigde Shell donderdag geen concrete extra investeringen aan op deze gebieden. Na de gerechtelijke uitspraak in mei kondigde Shell-baas Van Beurden, zonder concreet te worden, wel aan de vergroeningstrategie tot 2050 te versnellen. Desondanks gaat het bedrijf in beroep tegen het vonnis, werd vorige week bekend. Van Beurden meent dat ‘een rechterlijke uitspraak tegen één enkel bedrijf niet effectief is’.