Voor Open Huizen Dag is de animo gering

Het leek wel Open Huis te zijn, toen makelaar Joost van der Wal woensdagmiddag met een cliënt een huis in Utrecht ging bekijken. 'We hadden een afspraak voor een bezichtiging. Toen we aankwamen, stond er veertig man voor de deur. We werden in groepen binnengelaten.'



Dat de animo van huizenverkopers voor deelname aan de Open Huizen Dag dit jaar gering is - vooral in de grote steden - verbaast Van der Wal ook niet.