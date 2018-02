Voor het eerst minder tv-geld Premier League

Sky en BT betalen voor het rechtstreeks uitzenden van de duels voor de drie seizoenen tussen 2019 en 2022 in totaal 4,46 miljard pond (ruim vijf miljard euro). Voor de drie seizoenen vanaf 2016 tot 2019 is door beide uitzendgemachtigden 5,14 miljard betaald. Het nieuwe contract omvat de uitzendrechten van 200 wedstrijden per seizoen in eigen land.



Wel zijn er nu nog twee kleinere pakketten te koop van in totaal 20 wedstrijden per seizoen, maar dan nog is de verwachting niet dat daarmee het vorige record zal worden overtroffen. In de seizoenen tussen 2013 en 2016 ontving de Premier League drie miljard pond aan uitzendrechten. Tussen 2010 en 2013 was dat 1,77 miljard pond. De Premier League is niet ontevreden. Het blijft hiermee de veruit meest lucratieve voetbalcompetitie ter wereld.