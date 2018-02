Voor het eerst in de geschiedenis van Transavia werd er gestaakt, gestrande passagiers ondergaan hun lot gelaten

Meterslange rijen

In het 51-jarige bestaan van Transavia staakten haar piloten tot gisteren nog nooit. Na maanden van onderhandelen over een nieuwe cao was voor de 500 piloten van de KLM-dochter echter de maat vol. Van 6 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags steeg gisteren geen enkel Transavia-vliegtuig op vanaf Schiphol, Eindhoven of Rotterdam. Garrido en zijn vrienden waren niet de enigen die onder de pilotenactie leden. Volgens Transavia trof de ochtendstaking 12 duizend reizigers. Hun vluchten waren vertraagd, verschoven naar de volgende dag, of geannuleerd.



Op Schiphol zijn de rijen bij de Transavia-balie in vertrekhal 1 's ochtends meterslang. Anders dan de Spanjaarden hoorden veel gedupeerde passagiers al voor hun reis naar de luchthaven van de staking. 'Wij kregen om half 4 's nachts een sms'je', zeggen Fred Neidlinger (71) en vrouw Marjan (72). Zo'n ramp vonden ze dat niet. 'Nu konden we wat langer slapen.' De meeste passagiers reageren begripvol op de staking, zegt een Transavia-medewerker. 'Al zijn ze wel teleurgesteld, natuurlijk. Dat zijn wij ook.'