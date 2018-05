Voor de tweede keer stroomstoring op Schiphol: heeft de luchthaven ondeugdelijke systemen?

Cruciale infrastructuur

Kortsluiting in het hoogspanningsnet veroorzaakt een schokgolf van spanningsverlaging in het net. Zo'n schokgolf duurt een fractie van een seconde, maar kan tot 150 kilometer in de omtrek reiken. Op Schiphol, zegt Tennet, bedroeg de spanningsdaling gedurende een fractie van een seconde zo 'n 20, misschien wel 50 procent. Een blackout is het niet; techneuten noemen dit een brown-out. 'Je merkt daar als gebruiker meestal niets van. Misschien hapert de lamp even, maar dat is alles. Computers zijn daar gemakkelijk tegen te beschermen.'



Op Schiphol slaan in de loop van de nacht allerlei systemen op tilt, inclusief het check-insysteem. Het gevolg van een 'tijdelijke stroomstoring', zegt Schiphol. Maar dat is wat kort door de bocht; de brown-out leidde volgens Tennet nergens anders tot problemen. Grote instellingen met cruciale infrastructuur - ziekenhuizen, de stormvloedkering, luchthavens - zijn behalve van generatoren ook voorzien van een Uninterrupted Power Supply (UPS), ook wel no break-installatie genoemd.



Dat is een brug die een naadloze overgang van reguliere stroom naar noodstroom moet garanderen - een fractie van een seconde stroomuitval is immers niet erg voor je kamerverlichting, maar wel voor computer- en beademingssystemen die in dat geval opnieuw moeten opstarten. Een moderne UPS bestaat uit onder meer een accu die de stroomvoorziening even overneemt voordat het noodaggregraat heeft kunnen opstarten. Ook Schiphol heeft zulke systemen.



Daar is waarschijnlijk iets misgegaan, zegt Paul Roling, docent luchttransport en operaties aan de TU Delft. 'Een UPS moet het wegvallen van spanning opvangen. Kennelijk is er iets gebeurd waarop de UPS niet goed is toegerust. Het kan zijn dat het vliegveld harder is gegroeid dan de noodsystemen kunnen opvangen, of dat een spanningsvermindering in plaats van een totale stroomuitval ertoe leidde dat de UPS niet op tijd aansloeg. Vooral oudere ict-systemen zijn gevoelig voor spanningswisselingen.'



Een gevoelig systeem lijkt aannemelijk; het is de tweede keer in evenzoveel maanden. Op 28 februari stonden reizigers eveneens met de handen in het haar toen het check-insysteem uitviel, volgens Schiphol door een elektrische storing. Des te opmerkelijker dat het nu weer gebeurt, en dit keer met grote gevolgen.



Daarna gaat kan het snel gaan met kwetsbare computers; voor je het weet staat ergens een 0 waar een 1 hoort te staan. Dan krijgt bijvoorbeeld een bagagestuk een onmogelijk gewicht toegekend, vervolgens kan het systeem de ingecheckte passagier niet aanmelden bij een luchtvaartmaatschappij, daarop raakt het netwerk van de douane in de war - totdat een veiligheidssysteem ergens onraad ruikt en zegt: ik ga mezelf herstarten.



'Dan is Schiphol als een kerstboom van ict-infrastructuur', zegt TU Delft-docent Roling. 'Ga maar uitzoeken waar het probleem zit. De ict van de luchthaven hangt aan elkaar van verschillende systemen, die moeilijk met elkaar communiceren. Dat is amper te voorkomen bij zo'n grote, internationale operatie; luchtvaartmaatschappijen gebruiken diverse passagiersregistratiesystemen, Schiphol weer andere, de marechaussee heeft zijn ict-infrastructuur met informatie over passagiers, en zo verder.'



Die systemen zijn vaak oud, praten elk in hun eigen taal. Speciale software, middleware, vertaalt informatie van het ene computersysteem naar de taal van het andere. Dat werkt, totdat er ergens een cruciaal computerbitje zegt: ik weet het even niet meer. Zo vallen onder meer de inchecksystemen en het bagagesysteem op Schiphol uit.



Het is midden in de nacht, het begin van de meivakantie, en de eerste vakantievluchten staan paraat. Tienduizenden mensen gaan zo op weg naar Schiphol.