Voor de tweede keer in een maand brand in de Botlek, hoe veilig is de chemische industrie?

Wat is er gebeurd?

In een fabriek van olie- en gasgigant ExxonMobil (voorheen Esso) vatten maandagavond een verwarmingsinstallatie en een schoorsteen vlam. De brandweer had twee uur nodig om het grote vuur onder de duim te krijgen. Een NL-Alert werd verstuurd aan omwonenden, vanwege de grote hoeveelheid roetdeeltjes die was uitgewaaid over de wijken. De economische schade lijkt beperkt. 'De rest van de raffinaderij is gewoon nog in bedrijf', zegt een woordvoerder van ExxonMobil.



Mogelijk buigt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich over het voorval. De raad doet een verkennend onderzoek.