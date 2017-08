Volkswagenmedewerker bekent schuld voor fraude met dieselauto's in VS

Dieselbusjes gemiddeld zes keer viezer dan voorgeschreven limiet

Niet alleen personendiesels blijken veel vuiler dan gedacht; bestelbusjes zijn zo mogelijk nog smeriger. De busjes die in binnensteden en woonwijken pakketjes bezorgen en winkels bevoorraden, stoten gemiddeld een factor zes meer stikstofoxiden (NOx) uit dan de limiet voorschrijft, bleek in mei vorig jaar uit cijfers van TNO.



Volkswagen maakte in oktober 2015 excuses voor het dieselschandaal. Het autoconcern wilde de grootste worden in de VS en dacht ongestraft de strenge emissienormen te kunnen omzeilen. We maakten toen deze reconstructie van hoe een schandaal bekend werd.



Brussel en de lidstaten van de EU zijn medeplichtig aan het grootste industrieschandaal sinds jaren, schreef Hans Wansink in het commentaar van de Volkskrant in december vorig jaar.



Bij de inspecties rondom de autoproductie is sinds het Volkswagenschandaal snel bijgeleerd. Wat bedrijven zelf opgeven over uitstoot wordt niet meer vertrouwd, de testrijders van de RDW willen alles zelf meten. In Lelystad bijvoorbeeld. We reden in mei vorig jaar een dagje mee.