Volkswagen steekt 120 miljard in wegwerken elektrische achterstand

Volkswagen, met merken als Audi, Seat, Skoda en Porsche, wil dat halverwege het decennium een op de vijf nieuwe auto’s zijn energie uit een accu haalt. Rond 2030 moet de helft van alle geproduceerde auto’s volledig elektrisch zijn.

Het concern blijft ook nog investeren in de verbrandingsmotor, maar dat is vooral om hem geschikt te maken voor de strengere uitstootnormen die vanaf 2025 in Europa gaan gelden. Daarna moet-ie het nog tien jaar op eigen kracht uitzingen tot het verbod in 2035.

Topman Oliver Blume noemt als reden voor de elektro-investeringen de recordverkopen van e-auto’s. ‘Inmiddels 7 procent van alle Volkswagenmodellen’, zei hij dinsdag bij de jaarlijkse persconferentie.

Blume lijkt een dubbele houding te hebben als het gaat om elektrificatie. Diens voorganger Herbert Diess had elektrificatie bij VW al lang omarmd, maar werd vorig jaar opzijgezet. Kort na zijn aantreden als ceo liet Blume, die ook nog aan het hoofd staat van sportwagenfabrikant Porsche, doorschemeren nog kansen te zien voor de verbrandingsmotor na 2035.

Verbrandingsmotor niet dood

Blume zegt te geloven in CO2-neutrale synthetische brandstoffen. Daar kunnen ouderwetse verbrandingsmotoren ook op lopen. De meeste energie-experts vinden dit een slecht idee, omdat het veel meer energie kost om een een liter synthetische brandstof te produceren dan de hoeveelheid elektriciteit die nodig is om een elektrische auto even ver te laten rijden.

Niettemin vond het pleidooi van de VW-baas weerklank bij FDP-minister Volker Wissing. Die weigerde eerder deze maand in te stemmen met de EU-wet die nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor vanaf 2035 verbiedt.

Blume maakt er geen geheim van dat zijn liefde voor de e-fuels vooral te danken is aan Porsche en dan met name aan de 911, de sportwagen die een deel van zijn identiteit ontleent aan het herkenbare motorgeluid.

Koppositie verloren

Niettemin investeert VW nu opnieuw miljarden in elektrificatie. De markt reageerde sceptisch. ‘Volkswagen is zijn positie als pionier op het gebied van elektrische technologie grotendeels verloren’, zei auto-analist Patrick Hummel dinsdag tegen de Duitse krant Handelsblatt.

Volgens Hummel was VW te traag met de uitvoering van de elektrische en digitale strategie, waardoor Tesla en een Chinese autofabrikant als BYD nu een leidende positie hebben op de wereldmarkt voor e-auto’s.

Meer componenten maken

In Europa doet VW nog goede elektrische zaken, maar in China, waar het concern tot voor kort successen boekte, en in Noord-Amerika worden te weinig auto’s verkocht. De nieuwe strategie moet hierin verandering brengen. Net als Tesla, dat veel van zijn onderdelen zelf produceert, wil Volkswagen ook meer onderdelen gaan maken. Hiermee kan het een deel van de marge van toeleveranciers als Bosch en Valeo naar zich toetrekken, is het idee. Het gaat om een enorme markt: volgens consultant Roland Berger om 80 miljard euro in 2030.

Tesla weet met zijn werkwijze flink op de kosten te besparen, waardoor het zijn personenwagens goedkoper kan aanbieden. De recente prijsverlaging die het concern doorvoerde, is in het hoofdkwartier van VW in Wolfsburg met chagrijn ontvangen. Overigens moest Tesla de prijzen ook verlagen vanwege groeiende concurrentie vanuit China.

De top van VW kijkt daarom naar manieren om op de kosten te besparen. De strategie die zij hebben uitgestippeld, is een bedreiging voor toeleveranciers, van wie sommige nu al zuchten onder de opkomst van elektrische auto’s, zoals bouwer van versnellingsbakken ZF. De meeste elektrische personenwagens hebben geen transmissie, waardoor de verkopen van ZF onder druk komen te staan. Het besluit van VW om veel meer in eigen huis te gaan ontwikkelen en produceren, verhoogt de druk.

Holistisch totaalsysteem

VW denkt 20 procent efficiënter te kunnen werken door zelf onderdelen te ontwikkelen, zoals omvormers (die gelijkstroom uit de accu omzetten naar wisselstroom) en warmtepompen (de ‘kachel’ in elektrische auto’s), aldus het concern in een verklaring. Het bedrijf zegt te sleutelen aan een ‘holistisch geoptimaliseerd totaalsysteem’.

De veranderde strategie is ook bedoeld om de eigen werkgelegenheid veilig te stellen. Een elektrische auto telt veel minder onderdelen dan een auto met een verbrandingsmotor, waardoor veel werkgelegenheid bij met name motoren- en transmissiefabrieken dreigt te verdampen. Door zelf onderdelen te gaan maken, kan deze klap voor het personeelsbestand wellicht deels worden opgevangen.