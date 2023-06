Volkswagen snoeit in de kosten om concurrentie uit China aan te kunnen

Medewerker van Volkswagen in een fabriek in het Duitse Zwickau. Beeld ANP / EPA

Volgens bronnen die de Duitse zakenkrant Handelsblatt citeert, gaat het om de ‘grootste reorganisatie in decennia’. De ingreep is volgens de krant noodzakelijk om ‘de aansluiting met de concurrentie niet te verliezen’.

VW kampt met groeiende rivaliteit uit China, en ook Tesla knaagt aan de hegemonie. De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's heeft de afgelopen maanden een aantal forse prijsverlagingen doorgevoerd.

Massaontslagen bij VW zijn vooralsnog niet aan de orde, aldus Handelsblatt. De raad van bestuur buigt zich dinsdag over de reorganisatieplannen van topman Oliver Blume. De officiële bekendmaking moet 21 juni volgen, tijdens een beleggersdag.

Met name VW's ‘volumemerken’ moeten beter gaan presteren. Onder meer Seat, Skoda en VW zelf. Bij deze dochters moet de winstgevendheid met drie miljard euro omhoog. Om dit te bereiken zal het concern uit Wolfsburg minder uitgeven aan ontwikkelingskosten en wil het efficiënter produceren. Toeleveranciers moeten zich zorgen maken, want ook op inkoop wordt bespaard. Mogelijk gaat het mes in het aantal modellen.

Verkopen lopen gestaag terug

VW is een van de grootste autofabrikanten ter wereld, maar de verkopen lopen de afgelopen drie jaar gestaag terug. Inmiddels staan de verkopen op het laagste punt in ruim tien jaar. Wereldwijd telt Volkswagen ongeveer 200 duizend werknemers, waarvan circa 120 duizend in Duitsland.

Er zijn al meerdere reorganisaties geweest bij het autoconcern waarbij vele duizenden arbeidsplaatsen verdwenen. Volkswagen is ook moederbedrijf van onder meer Audi en Porsche.

De mogelijke bezuiniging komt op een opmerkelijk moment: nog geen drie maanden geleden kondigde VW aan 120 miljard euro te investeren om zijn digitalisering- en elektrificeringproces te versnellen. In 2025 moet een op de vijf auto's van het merk elektrisch zijn, zei Blume half maart. In 2030 moet de helft van de verkochte auto's van het merk zijn energie uit een accu halen.