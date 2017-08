Volkswagen lanceert nieuwe versie van legendarische hippiebus

Het gaat om een elektrische Microbus I.D. Buzz die in 2022 tegelijkertijd op de markt moet komen in de VS, China en Europa. 'Voor mij is de ID Buzz de mooiste en meest opwindende elektrische auto in de wereld', aldus Herbert Diess, voorzitter van de board van VW. 'Ons doel is duidelijk. We willen een volledige elektrische auto lanceren die wereldwijd een bestseller kan worden.'



De allereerste VW-bus werd in 1950 gelanceerd en had slechts 30 PK. In 1980 rolden de laatste exemplaren van de band. Ze zijn nu populair als klassiekers. De nieuwe microbus heeft 369 PK. Een snel oplaadbare batterij moet ervoor zorgen dat de accu weer voor 80 procent is opgeladen binnen dertig minuten.



VW is bezig met herstel van het imago na het dieselschandaal dat het concern naar schatting al meer dan 20 miljard euro heeft gekost. Het Duitse concern kondigde ook al in 2001 en 2011 een comeback van de retrobus aan. Toen kwam er echter weinig van terecht. Dit keer zou het voornemen serieus zijn.