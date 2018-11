Volkswagen kiest vermoedelijk Ford als nieuwe partner voor ontwikkeling elektrische auto’s, in plaats van dochter Audi

Volkswagen zet dochterconcern Audi vermoedelijk op een zijspoor bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De Duitse producent van luxeauto’s geldt sinds jaar en dag als leverancier van innovaties die later in de andere Volkswagenmerken gebruikt worden. Maar voor de ontwikkeling van autonoom en elektrisch rijdende auto’s gaat VW nu mogelijk nauw samenwerken met Ford.

Concept van nieuwe elektrische Volkswagen die begin dit jaar werd gepresenteerd. Beeld Reuters

Topman Herbert Diess zal de samenwerking eind volgende week aankondigen, als hij zijn tienjarenplan ontvouwt bij de raad van bestuur van Volkswagen, meldt persbureau Reuters. Hoewel VW het bericht niet wil bevestigen, verklaarde financieel directeur Frank Witter vorige week dat de autofabrikant open staat voor samenwerking met meer partners. Het Duitse Handelsblatt meldde vorige week dat VW zijn elektrische platform – de basis waarop meerdere modellen gebouwd kunnen worden – gaat delen met Ford.

Volkswagen ziet zich geconfronteerd met hoge kosten voor de ontwikkeling van elektrische en zelfstandig rijdende auto’s. Daarnaast heeft het concern nog altijd last van de nasleep van de dieselfraude die in 2015 bekend werd en die het concern inmiddels 27 miljard euro aan boetes en schadevergoedingen heeft gekost.

Door de affaire is de verkoop van diesels in Europa ingezakt en moet VW in Duitsland veel kosten maken om oudere, vervuilende voertuigen terug te kopen of te herstellen. Verder spelen handelsoorlogen het concern parten en heeft de invoering van een nieuwe methode voor het meten van verbruikscijfers ertoe geleid dat nieuwe auto’s duurder worden, waardoor consumenten in september en oktober veel minder nieuwe auto’s hebben gekocht. Om het leed compleet te maken, werd vrijdag bekend dat chipfabrikant Broadcom een claim van 1 miljard dollar (880 miljoen euro) heeft ingediend bij VW wegens patentschendingen.

Samenwerking onontkoombaar

Gezien de financiële onrust en de enorme kosten die nieuwe technologieën met zich meebrengen, lijkt samenwerking met andere bedrijven onontkoombaar. VW stak vorig jaar zo’n 12 miljard euro in onder meer de ontwikkeling van elektrisch en zelfstandig rijdende auto’s. Het bedrijf komt volgend jaar met de eerste volledig opnieuw ontwikkelde elektrische auto voor de massa.

De autofabrikanten voelen bij de race naar de autonoom rijdende auto de hete adem in de nek van technologieconcern Waymo (het voormalige Google-project), dat sinds vorige week toestemming heeft om met onbemande robotauto’s taxidiensten te gaan aanbieden in Californië.

Ford, dat in Europa verlies draait, wordt gezien als een geschikte kandidaat. De Amerikaanse autofabrikant kondigde vorige week een samenwerking aan op het gebied van autonoom rijden met technologieconcern Baidu uit China, een land waar Volkswagen goed vertegenwoordigd is. De Duitsers werken op hun beurt samen met onder meer Mobileye, een Israëlisch bedrijf in autonoom rijden. VW wil in Israël experimenteren met een robottaxidienst.

In een wereld waarin iedereen het met iedereen doet, lijkt Audi de gebeten hond te worden. Het concern, sinds decennia hofleverancier van technologie voor VW, werkt aan een eigen autonoom rijdende auto. Maar het systeem dat Audi heeft ontwikkeld om zijn topmodel A8 in files zelfstandig moet laten rijden, wordt geplaagd door vertragingen.

Daarnaast speelt Audi’s rol in dieselgate mogelijk mee in de groeiende afstand tussen beide merken. De software die er tijdens officiële testmeting voor zorgde dat diesels schoner lijken dan ze in werkelijkheid zijn, is ontwikkeld bij Audi. Diverse hoge managers van het concern zijn hiervoor in de cel beland, met als dieptepunt de arrestatie afgelopen voorjaar van topman Rupert Stadler, die maanden in voorarrest heeft gezeten voor zijn mogelijke rol in de fraudezaak. Stadler is inmiddels ontslagen en opgevolgd door de Nederlander Bram Schot.