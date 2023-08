Volksbank krijgt boete voor gebrekkige witwascontrole

Het hoofdkantoor van de Volksbank in Utrecht. Beeld Getty Images

De toezichthouder zal een boete opleggen, maar de omvang daarvan is nog niet bekend. DNB wil tevens dat de Volksbank uiterlijk 1 april volgend jaar zijn ‘systematische integriteitsrisicoanalyse’ op orde heeft.

‘We betreuren het dat we niet in staat zijn geweest om geheel aan onze verantwoordelijkheid als poortwachter te voldoen’, reageert Volksbank-topman Martijn Gribnau. ‘We stellen alles in het werk om de tekortkomingen binnen de door DNB opgelegde termijn te herstellen.’

De witwasregels zorgen al jaren voor problemen bij de Nederlandse banken. ING en ABN Amro betaalden al honderden miljoenen euro’s na schikkingen met het Openbaar Ministerie. De Rabobank moest in 2021 een half miljoen euro betalen voor het overtreden van de regels.

Die drie banken maakten de afgelopen dagen al hun resultaten over de afgelopen maanden bekend. Daarbij viel op dat hun kosten om terrorismefinanciering en witwassen tegen te gaan opnieuw zijn gestegen. In het geval van de Volksbank blijkt een stijging van de operationele kosten met eenvijfde niet genoeg om volledig volgens de regels te werken.

‘Massasurveillance

Nederlandse banken hebben inmiddels al meer dan dertienduizend medewerkers in dienst voor het opsporen van witwaspraktijken en het detecteren van terrorismefinanciering. Kosten: 1,4 miljard euro. Nederland wil de bevoegdheden van banken en andere financiële instellingen nog verder uitbreiden. De Europese privacytoezichthouder EDPB waarschuwde afgelopen maart dat extra bevoegdheden kunnen leiden tot het gevaar van ‘massasurveillance door banken’.

De Volksbank boekte in het eerste half jaar een winst van 248 miljoen euro, meer dan een verdubbeling tegenover de eerste zes maanden van 2022, toen er onderaan de streep 95 miljoen euro overbleef. Het rendement op het eigen vermogen is daardoor gestegen van 5,5 procent naar 13,6 procent.

Strijd tegen inflatie

De belangrijkste verklaring zit dus bij de nettorentebaten, die met 78 procent zijn gestegen. De Europese Centrale Bank heeft in haar strijd tegen de hoge inflatie sinds juli vorig jaar in negen stappen de beleidsrente verhoogd tot 3,75 procent.

Banken hebben dit beleid doorgezet in de kostprijs van nieuwe leningen die ze verstrekken aan burgers en bedrijven. Daartegenover staat dat de Volksbank verhoudingsgewijs minder geld kwijt is aan de nog relatief lage rente voor spaarders. Bij SNS bijvoorbeeld, bedraagt de rente op dit ogenblik 1 procent.