Voelt de inflatie als de wederopstanding van Johan Cruijff?

Nostalgie naar de jaren zeventig is er volop: vooral naar het Ajax van Cruijff, Pink Floyd en Abba, naar de vrije seks, de studentenacties en het roemruchte kabinet van Den Uyl. Andere Tijden en de Top 2000 weten succesvol in te spelen op de zoete herinneringen van de babyboomers en generatie X die nu met pensioen zijn of hun pensioen naderen.

Aan de inflatie wil niemand meer worden herinnerd. De loon- en prijsspiraal is de nachtmerrie van die tijd. En nu duikt die weer op. De inflatie is opgelopen tot een alarmerende 7,6 procent. In de jaren zeventig was de hoogste inflatie in 1974 – het jaar van de oliecrisis en de allereerste verloren WK-finale – toen de prijzen met 10,9 procent stegen.

Dat ging gepaard met afnemende groei en stijgende werkloosheid. In 1971 was de werkloosheid nog maar 2 procent (109 duizend). De krapte op de arbeidsmarkt leidde er toen toe dat een jaar daarop de lonen stegen met 13,6 procent. Het was de dood in de pot. De loonexplosie leidde ertoe dat de Nederlandse industrie veel minder concurrerend werd. De Twentse textielindustrie, de Brabantse schoenenindustrie en de Rotterdamse scheepsbouw legden het loodje, omdat in het herboren Japan en in opkomend Azië de lonen veel lager waren en de mensen productiever. Maar de loonstijgingen konden niet worden gestopt, omdat in de cao’s een automatische prijscompensatie was opgenomen. En de vakbonden waren sterk genoeg om te zorgen dat daaraan door werkgevers niet werd getornd. De salarissen van ambtenaren en trendvolgers waren, net als de uitkeringen, gekoppeld aan de lonen in het bedrijfsleven, zodat ook de tekorten opliepen en de rente steeg naar bijna 13 procent.

Pas na het Akkoord van Wassenaar – waar FNV-voorzitter Wim Kok de plechtige belofte aan werkgeversvoorman Chris van Veen deed de lonen te matigen in ruil voor arbeidstijdverkorting (waar niet veel van terechtkwam) – kon de Hollandse ziekte worden geheeld. Die dreigt weer op te duiken. De olieprijsstijgingen en de inflatie zijn hetzelfde. De Koude Oorlog is terug. En misschien is Willem Engel een soort rechtse versie van de anarchist Roel van Duijn.

Maar de verschillen met de jaren zeventig zijn veel groter. Er is geen automatische prijscompensatie meer. Integendeel, de lonen blijven ver achter. Nederland verarmt massaal, behalve de generatie die vermogen heeft in aandelen en vastgoed. En de vakbonden zijn niet sterk genoeg om loonstijgingen af te dwingen. Inflatie kost nu koopkracht. Daarnaast is Nederland geen industriële economie meer, maar een diensteneconomie. En blauw op straat, verpleegkundigen aan het bed en leraren voor de klas zijn ook door Aziatische tijgers niet aan te leveren.

Inflatie gaat niet gepaard met stijgende werkloosheid. Integendeel, er zijn meer vacatures dan werklozen. Eigenlijk moeten de Nederlanders de achterblijvende lonen compenseren door meer uren te werken. Automatische werktijdverlenging in plaats van automatische prijscompensatie.

De loon- en prijsspiraal is net zo ver weg als een reünie van Pink Floyd of de wederopstanding van Cruijff.