Voedselverspilling is de grootste vervuiler, maar de supermarktlobby is beter dan die van KLM

Aangemoedigd door de serie Heel Holland Bakt zullen heel veel Nederlanders besluiten komend weekeinde een zelfgebakken kerststol mee te nemen naar het jaarlijkse familieweerzien. Of een cake, als de stol baktechnisch te hoog gegrepen is.

En als ze duidelijk willen maken dat slechts een deel van Holland zelf bakt, snellen ze wel naar de supermarkt. In navolging van Frank Lammers of andere sterren van de televisiereclames, laden ze daar hun karren vol met zalmtompouce, filodeeghapjes, mini-lavacakejes en swirl-ijstaarten. Of een kistje vers fruit als deeghapjes en lavacakejes te slecht worden geacht voor de gezondheid.

De gevolgen na afloop zijn bekend: half opgegeten friet op de borden van de gasten, overgebleven spruiten – de groene monsters van het kerstbuffet – en een konijn waarvan het vettige vlees nog aan de botten zit. En dan komt er ook nog tiramisu als nagerecht, waardoor de gasten zich even na 19.00 uur voelen als Mr. Creosote, die in de fameuze Monty Python-sketch explodeert na een chocoladeflik te veel te hebben gegeten.

De meegenomen stol en cake worden ergens rond Nieuwjaar weggegooid. Het verse fruit zal dan mogelijk liggen te rotten in een schaal.

Voedselverspilling leidt tot zes keer (3,3 miljard ton per jaar) zoveel uitstoot van CO 2 als al het luchtverkeer samen. Het gaat daarbij niet alleen om het weggegooide voedsel zelf, maar ook om het produceren, het vervoeren en verpakken van al dat voedsel.

Volgens een vorig jaar verschenen VN-rapport wordt jaarlijks 923 miljoen ton aan voedsel weggegooid: 61 procent is daarbij afkomstig van huishoudens, 26 procent van de horeca en 13 procent van de winkels. Het is genoeg om 23 miljoen vrachtwagens van 40 ton mee te vullen. Bumper aan bumper zouden die zes keer de aardbol omcirkelen. Aardappelen (al dan niet verwerkt tot friet), melk, boterhammen en appels worden het meest weggegooid. Ongeveer eenvijfde van al het voedsel in de wereld dat in supermarkten en andere winkels wordt gekocht, verdwijnt in de afvalbak. Als daarbij het voedsel wordt opgeteld dat verloren gaat bij de productie en het vervoer, loopt dat op tot eenderde deel van de mondiale voedselopbrengst.

In 2030 moet dat worden gehalveerd, zo luidt een van de doelstellingen van de VN in een poging die uitstoot terug te brengen. Maar papier is geduldig. In de praktijk wil niemand het eigenlijk over voedselverspilling hebben, in tegenstelling tot de uitstoot van het luchtverkeer of de industrie. Als de burgers echt worden belast op CO 2 -uitstoot zou de aankoop van voedsel daarbij ook betrokken moeten worden. De supermarkten hebben echter een betere lobby dan KLM en Tata Steel. Zij kopen de reclame-zendtijd op, of weten anders wel bij Omroep Max te infiltreren.

Eigenlijk is het de vraag wat er met al die taarten, koeken en cakes van Heel Holland Bakt gebeurt die de deelnemers en hun familie zelf niet meer kunnen verorberen. Als Jan Slagter dat allemaal zelf moet nuttigen, eindigt hij als Mr. Creosote.