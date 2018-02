VodafoneZiggo moet kabelnetwerk delen om te voorkomen dat er een markt ontstaat met maar twee aanbieders

Het openstellen van onze kabel voor andere marktpartijen vergt aanpassingen die veel geld kosten Woordvoerder van VodafoneZiggo

Volgens de kartelwaakhond zijn KPN en VodafoneZiggo dankzij hun huidige grootte in staat om andere telecomaanbieders uit de markt te drukken. Dat andere aanbieders zelf een nieuw kabelnetwerk aanleggen, is vanwege de zeer grote investeringen die daarvoor nodig zijn niet te verwachten, schrijft de ACM. Uiteindelijk is de consument de dupe van een oligopolie van KPN en VodafoneZiggo. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen en betere service.



VodafoneZiggo reageert ontstemd op het besluit van de toezichthouder. Volgens het kabelbedrijf is de telecommarkt nu al 'zeer competitief' en is meer regulering onnodig en mogelijk zelfs schadelijk. 'Het openstellen van onze kabel voor andere marktpartijen vergt aanpassingen die veel geld kosten', zegt een woordvoerder. 'Dat geld is er dan niet meer om in het verbeteren van ons netwerk te stoppen.'