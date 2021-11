Vliegt Musk net als Icarus steeds meer richting de zon?

Icarus is een van de bijnamen die Elon Musk heeft op de werkvloer van Tesla en zijn andere ondernemingen zoals het ruimtetoeristenbureau SpaceX.

Samen met zijn vader meesteruitvinder Daedalus ontsnapte Icarus volgens een van de Griekse mythen van het eiland Kreta met behulp van vleugels gemaakt van hout, veren en was. Zijn vader waarschuwde hem niet te hoog te vliegen, omdat de was zou smelten onder invloed van de zon. Maar Icarus sloeg dit advies in de wind, waardoor hij neerstortte in zee – slachtoffer van zelfoverschatting.

Bij Tesla houden nogal wat mensen afstand van Musk in de overtuiging dat hij ook zijn noodlot tegemoet vliegt. Hij is een van de leiders die verblind door succes zich bijna onkwetsbaar waant en denkt de wereld naar zijn hand te kunnen zetten. In de psychologie heet dit het Icarus-syndroom – hoogmoed, competitiedrang en overdreven vertrouwen op de eigen intuïtie leiden ertoe dat normen en regels overboord worden gezet, adviezen niet meer serieus worden genomen en eigen visies als absolute waarheid worden gezien. Vele veldheren in de geschiedenis vonden hiermee soms letterlijk hun Waterloo. En ook vele ceo’s kostte dit de kop.

Musk werd onlangs met een vermogen van ruim 300 miljard dollar de veruit rijkste man in de wereldgeschiedenis. En dat bewijs van genialiteit is voor hem reden geen belasting af te dragen zoals andere stervelingen. Hij besteedt zijn geld liever aan hogere doelen zoals het vestigen van een kolonie op de planeet Mars, dan aan wegen, beter onderwijs en zorg in het eigen land. Republikeinse politici (en sommige Democraten) durven hem niet aan te pakken uit angst dat belastingen Musk zullen doen besluiten zich terug te trekken op een ranch en kunst te gaan verzamelen in plaats van banen te creëren.

Stabiel leiderschap ontbreekt. Musk leeft in de fantasiewereld van Twitter. Hij gebruikt die niet alleen om zijn verontwaardiging te uiten, maar ook om de buitenwereld voortdurend op het verkeerde been te zetten. Altijd heeft hij een dubbele agenda. Zo kondigde hij aan dat autoverhuurder Hertz 100 duizend Tesla’s bij hem had besteld, waarna de koers omhoog vloog. En hoewel Hertz het bevestigde, liet hij de volgende dag weten dat het contract nog niet zeker was, waardoor de koers weer kelderde.

Met zijn spielerei op de cryptomarkt kan hij prijzen op en neer laten schieten als een flipperbal in een speelkast. De laatste stunt was een stemming onder zijn volgers aan om 10 procent van zijn belang in Tesla te verkopen – 58 procent zei ja. Dat leidde tot een koersdaling die hem inmiddels 50 miljard aan fictief vermogen heeft gekost, maar niemand weet wat voor addertje er dit keer onder het gras zit. Zijn medeaandeelhouders waaronder Nederlandse pensioenfondsen als ABP zijn mede gedupeerd.

Musk is langzamerhand zijn eigen grootste vijand geworden. Mars is verder weg van de zon. Maar hij is wereldvreemd een richting ingeslagen die hem daar dichterbij brengt.