VK krijgt inflatie maar niet onder controle, ook al doet de centrale bank haar stinkende best

De Bank of England heeft de beleidsrente verhoogd van 4,5 naar 5 procent. Een opmerkelijke stap, aangezien de centrale bank eerder had laten doorschemeren dat er een renteverhoging zat aan te komen van 25 basispunten. Het werden er dus 50, in de dertiende opeenvolgende keer dat de bank het duurder maakte voor overheden, burgers en bedrijven om te lenen. Negen bestuurders stemden voor, twee tegen.

De verklaring voor de flinke toename ligt bij de hardnekkig hoge inflatie, die in mei 8,7 procent bedroeg. De Britse centrale bank heeft tot nog toe weinig succes geboekt in de strijd om de geldontwaarding te bedwingen. Het gaat zelfs van kwaad naar erger. De kerninflatie, die geen rekening houdt met de volatiele voedsel- en energieprijzen, blijft maar oplopen en bereikte in mei met 7,1 procent het hoogste peil in 31 jaar.

‘Van alle centrale banken in de ontwikkelde markten heeft de Bank of England de sterkste casus om agressiever en langer een streng beleid te voeren’, zegt Kristina Hooper van vermogensbeheerder Invesco. In de Verenigde Staten en de Europese Unie neemt de inflatie wel af, zij het trager dan de centrale banken daar hadden gewild. Het is evenwel een scenario waarvoor hun vakbroeders in het Verenigd Koninkrijk nu hadden getekend.

Boosdoener Brexit

Een van de redenen voor de halsstarrige inflatie in het VK is de Brexit, zegt Bloomberg-econoom John Authers. ‘Veel Leave-stemmers wilden dat er daardoor meer controle zou komen over immigratie. Het probleem is dat dit heeft bijgedragen aan de krapte op de arbeidsmarkt.’

Volgens Authers wordt het ‘extreem moeilijk’ voor de Bank of England om de inflatie onder controle te krijgen zonder de economie in een recessie te duwen. De nieuwe renteverhoging is in elk geval slecht nieuws voor bedrijven die leningen moeten herfinancieren, en voor de miljoenen Britten met een variabele hypotheekrente.

Het einde van hun pijn is nog niet in zicht. Financiële markten verwachten dat de Britse beleidsrente begin volgend jaar zal pieken op 6 procent. Van economische groei is al een tijdje geen sprake meer, wat de vrees voor stagflatie voedt, een langdurige periode van hoge inflatie en lage groei. Bovendien bleek deze week dat de overheidsschulden nu hoger liggen dan de omvang van de economie, iets wat voor het laatst in 1961 gebeurde.

Het is geen bemoedigend nieuws voor de heersende Conservatieve Partij van premier Rishi Sunak. Die had beloofd om de inflatie onder controle te krijgen en de economie te doen draaien. De tijd dringt. In de loop van volgend jaar worden er naar verwachting nieuwe landelijke verkiezingen in het VK gehouden.