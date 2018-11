Virtual reality verkeersles op school: ‘Die zag ik niet aankomen’

Enzo (10) van basisschool De Stappen in Tilburg loopt net langs de bakker als een motor door rood rijdt en hem schept. ‘Die zag ik niet aankomen’, zegt hij. Hij krijgt al snel een nieuwe kans. Hij loopt niet op straat, maar door een virtuele wereld.

Twintig minuten per week betreden de kinderen van groep 7 van deze basisschool een computerwereld waarin ze spelenderwijs de verkeersregels leren. Met een 3D-bril op lopen of fietsen ze door de straten en worden verrast door gevaarlijke verkeerssituaties, zoals een auto die plots van rechts nadert.

Die lessen moeten de veiligheid van kinderen op straat bevorderen. Uit onderzoek van verkeersveiligheidsinstituut SWOV blijkt dat dit lang niet altijd het geval is. Kinderen tot 14 jaar lopen een hoog risico op weg naar school. Ze voeren gemiddeld slechts 16 procent van de verkeershandelingen veilig uit. Zo vergeten ze soms over hun schouder te kijken als ze afslaan op hun fiets.

Kijkgedrag

Daarom introduceert verzekeringsmaatschappij Interpolis nu in samenwerking met SWOV en Veilig Verkeer Nederland een nieuwe verkeerslesmethode voor groep5 tot en met 8: WegWijsVR. Interpolis hoopt hiermee het aantal ongelukken terug te dringen met 25 procent in 2020 – en zo kosten te besparen.

Het programma is een aanvulling op de huidige, theoretische lesmethode. De app leidt de leerlingen individueel en zelfstandig door het programma. De leerkracht hoeft de kinderen niet te begeleiden. De moeilijkheidsgraad van het spel bouwt zich ook vanzelf op.

Basisschoolleerlingen krijgen via de bril of een iPad verkeerssituaties voorgeschoteld. Eerst wandelen ze alleen over de stoep, later worden ze geconfronteerd met gevaarlijke omstandigheden. Op het scherm is dan bijvoorbeeld een auto te zien die plots de garage uitrijdt. Kinderen leren zulke gevaren herkennen.

‘Anticiperen op onverwachte verkeersomstandigheden leer je niet uit een boekje’, zegt Patty Jansen van Interpolis. Met dit lespakket gaat dat beter, concludeert ze uit een onderzoek waaraan zeshonderd leerlingen deelnamen. ‘Het kijkgedrag is flink verbeterd.’

‘Voorbarig’

Bijzonder aan het lesprogramma is dat het de lokale schoolomgeving nabootst. ‘Dat is de bakker waar ik soms een broodje haal’, zegt Enzo terwijl hij het virtuele pand passeert. De basisschool bevindt zich vlak bij het centrum, waar drukke winkelstraten soms een lastige opgave zijn. ‘Ik heb weleens bijna een ongeluk gehad’, bekent Enzo.

Interpolis biedt het lesprogramma nu landelijk aan. Alle 60 basisscholen in Tilburg hebben het geadopteerd en ook 170 basisscholen in de provincies Zeeland en Friesland gaan er binnenkort mee aan de slag. Voor elke school wordt de lokale omgeving in virtual reality nagemaakt.

Alfons ten Bummelhuis van Stichting Kennisnet, dat onderwijsinstellingen ondersteunt bij het benutten van ict, noemt het onderzoek ‘een goede start’. Wel vindt hij het voorbarig om het lespakket nu al overal te introduceren. Hij wijst erop dat uit het onderzoek van Interpolis niet blijkt dat kinderen in de praktijk ook veiliger handelen. ‘Kinderen die goed voetbal spelen in een computerwereld worden niet per definitie betere voetballers.’

Schooldirecteur Maarten Verberne van De Stappen erkent dat de wetenschappelijke basis ‘dun’ is, maar hij wil digitale leermiddelen een kans te geven. ‘Het past bij de huidige tijd’, zegt hij. ‘En voor de kinderen spreekt het tot de verbeelding.’

Persoonlijke feedback

Ten Bummelhuis van Kennisnet beaamt dat. Digitale leermiddelen houden de aandacht van kinderen goed vast, zegt hij. Bovendien is er een ander voordeel: de leerlingen krijgen allemaal van de computer hun eigen feedback. ‘Dat is heel krachtig.’ Toch moeten scholen zorgvuldig omgaan met digitale middelen, omdat niet elk kind baat heeft bij zulke nieuwe methodes, vindt hij.

Op basisschool De Stappen zijn de kinderen enthousiast, vooral omdat de verkeerslessen zo anders zijn dan de andere lessen. ‘Het voelt alsof je echt in die wereld zit’, zegt Enzo. Noa (10) oefent zelfs thuis met WegWijsVR, vertelt ze, omdat ze meer wil leren en ‘gewoon omdat het leuk is’. En leert ze er ook iets van? ‘Het klinkt misschien stom’, zegt ze, ‘maar ik wist niet dat rechts altijd voorrang had.’

Even later, als ze klaar is met haar virtuele wandeling van vandaag, verschijnt op het beeldscherm haar persoonlijke advies. ‘Kijk goed achter je, over je linkerschouder en kijk goed naar rechts.’