Vinden Nederlandse banken de spaarvlucht een probleem?

In mei 2008 veroverde Icesave stormenderhand de Nederlandse spaarmarkt. Deze dochter van de IJslandse bank Landsbanki lanceerde een online spaarrekening waarop een rente werd vergoed van 5,25 procent, terwijl Nederlandse banken met het excuus van een duur kantorennet maar 4 procent boden. Op een spaarbedrag van 20 duizend euro, scheelde dat toch 250 euro.

Spaarders stroomden na een gelikte marketingcampagne massaal toe. Icesave had een vergunning van De Nederlandsche Bank, met als aanvullende voorwaarde dat er niet meer dan 500 miljoen euro aan spaargeld zou worden opgehaald. Maar daar hield de bank zich niet aan. Binnen korte tijd spaarden ruim honderdduizend Nederlanders daar 1,6 miljard euro.

Maar in september 2008 ging in de Verenigde Staten Lehman Brothers ten onder, en vielen de banken die niet als too big to fail door belastingbetalers werden gered als dominosteentjes om. Ook Landsbanki en dochter Icesave. Dankzij het feit dat minister Bos van Financiën snel beloofde dat de Icesave-spaarders ‘linksom of rechtsom’ hun geld zouden terugkrijgen, ontsnapten velen aan een financieel debacle. Het depositogarantiestelsel ging omhoog naar 100 duizend euro.

De les was dat het misschien toch verstandiger zou zijn om te sparen bij Nederlandse banken. Want spaarders hadden geen idee van de wildwest-taferelen op de IJslandse spaarmarkt. Maar die les is allang weer vergeten. Buitenlandse banken stunten nu met spaartarieven die vele malen hoger zijn dan die Nederlandse banken geven.

Op de oranjespaarrekening van de oerhollandse ING wordt een rente van 0,25 procent vergoed voor saldi tot 10 duizend euro en daarboven slechts 0,15 procent. De Estlandse Big Bank verhoogde dinsdag zijn spaarrente op een flexibele spaarrekening tot 1,3 procent. Op een bedrag van 100 duizend euro krijgt de spaarder bij ING 165 euro en bij Big Bank 1.300 euro. Daarnaast kan bij ING alleen een spaarrekening worden geopend in combinatie met een betaalrekening, die vanaf 1 januari 3,15 euro per maand kost. Dat moet er eigenlijk nog vanaf worden getrokken.

Wie zijn geld voor vijf jaar wegzet bij Big Bank krijgt 3,2 procent. ING biedt voor vijf jaar vast sinds 1 december 1,5 procent. Omdat het Estlandse depositogarantiestelsel net als het Nederlandse een ton bedraagt, zou niemand een extra risico lopen. Renault Bank, een dochter van de Franse automobielfabrikant, biedt 1,25 procent op een vrije spaarrekening. Klarna Bank, een Zweedse bank, op dit moment 1,05 procent. De concurrentiestrijd tussen de buitenlandse aanbieders is ongekend fel.

De Nederlandse banken halen hun schouders op. Het kantorennet is geen excuus meer. Ze zijn het spaargeld liever kwijt dan rijk. Daar is geen cent op te verdienen. Nederlanders sparen tegen de klippen op en zij hebben geen behoefte aan nog meer. Het kost alleen tijd en geld om al die rekeningen voor witwassen te controleren. Spaarplatform Raisin zegt dat sinds 1 januari het aantal spaarrekeningen bij buitenlandse banken met 646 procent is toegenomen.

Eigenlijk is er maar één verschil met 2008. Big Bank, Renault Bank en Klarna zijn nu eigenlijk bondgenoten van de Nederlandse banken.