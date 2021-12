Vijfde energiebedrijf onderuit door gascrisis: FENOR Energie

Ongeveer 550 duizend huishoudens leven in energiearmoede. Ze wonen in een slecht geïsoleerd huur- of koophuis en hebben te maken met hoge energiekosten. Beeld Koen van Weel / ANP

FENOR Energie heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten dat het niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waarop de toezichthouder heeft besloten de vergunningen in te trekken. Het bedrijf schrijft op zijn website dat het faillissement een gevolg is van ‘de sterk gestegen energieprijzen en de daarbij komende torenhoge borgstellingen’.

De (onbekende) eigenaar wilde al langer van het bedrijf af, zodat hij met pensioen kon, en had deze zomer een koper gevonden. Maar die trok zich terug toen deze zomer de gasprijzen uit de pan rezen. De laatste weken waren er plannen voor een doorstart met een andere energieleverancier, maar die vielen volgens FENOR in het water door ‘de complexe regelgeving en de principes van de diverse instanties’. Het bedrijf wilde vrijdag verder niet reageren.

Gasprijs onder druk

Met het faillissement van FENOR heeft de gascrisis nu vijf energiebedrijven ten val gebracht. Eerder al gingen Welkom Energie (90 duizend klanten), Enstroga (450 klanten), Anode Energie (14 duizend klanten), en SEPA Green Energy (20 duizend klanten) failliet. Tot nu toe hebben met name kleine energieleveranciers het moeilijk.

FENOR is waarschijnlijk niet de laatste energieleverancier die failliet gaat. De gasprijs daalde vrijdag weliswaar met 15 procent, omdat Rusland de gaskraan naar Europa verder opendraaide, maar op weekbasis steeg hij juist met bijna 17 procent. Door het verwachte koude weer, de lege gasvoorraden en de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens blijft de gasprijs bovendien onder druk staan.

De rechter-commissaris heeft inmiddels een curator aangesteld bij FENOR die op zoek gaat naar een nieuwe energieleverancier voor de klanten. De curator heeft er vertrouwen in dat dit gaat lukken en stelt dat er inmiddels al ‘vier of vijf’ geïnteresseerde partijen zijn. Voor de kerstdagen zou duidelijk moeten zijn wie de klanten van FENOR overneemt. Als het op 30 december nog niet is gelukt om een koper voor het klantenbestand te vinden, worden de klanten verdeeld over bestaande energieleveranciers, waar ze een variabel contract krijgen.

Doorstart misgelopen

De curator bevestigt dat FENOR vergevorderde gesprekken voerde over een mogelijke doorstart. ‘Maar we weten niet precies waarom dat is misgelopen, dat gaan we onderzoeken.’ De levering van gas en energie aan de klanten van FENOR blijft in ieder geval doorlopen. Klanten die bij FENOR een hoog termijnbedrag vooruit hebben betaald, krijgen dit mogelijk niet of slechts gedeeltelijk terug.

FENOR begon in 2012 als een energieleverancier voor de zakelijke markt, maar leverde de laatste jaren ook steeds meer aan huishoudens. Toezichthouder ACM stelt dat FENOR ook energie aan grootverbruikers levert. Hoeveel van deze klanten FENOR heeft en waar zij zitten, is niet bekend. Netbeheerders GTS (gas) en TenneT (elektriciteit) moeten ervoor zorgen dat ook de levering aan die klanten niet in het geding komt. De grootverbruikers moeten zelf op zoek naar een nieuwe leverancier.