Vijfde bestuursvoorzitter in zes jaar tijd moet problemen bij Deutsche Bank oplossen

Onenigheid

Deutsche Bank kampt al tien jaar met een identiteitscrisis en onenigheid over de strategie. De bank werd in 1870 opgericht - hetzelfde jaar dat het Duitse keizerrijk ontstond. Ruim een eeuw lang was Deutsche Bank de regisseur van Duitsland BV. De bank had in bijna elke grote Duitse onderneming een groot aandelenbelang. De hoogste baas van Deutsche Bank was de spin in het web van de Duitse economie. Daar veranderden zelfs twee verloren wereldoorlogen niets aan.



Nu mag Sewing het proberen. Tot eergisteren was hij vice-bestuursvoorzitter en hoofd van de consumentendivisie. Cryan is gesneuveld na een conflict met president-commissaris Paul Achleitner. Dat hij weg moest heeft veel te maken met de prestaties op de beurs. In de eerste maanden van dit jaar is de koers van het aandeel Deutsche Bank met 28 procent gedaald. Ook de twee vice-bestuursvoorzitters van de bank worden vervangen. Daarmee vervangt Deutsche Bank in een klap het hele topmanagement.