Vierde fusie voor het voormalige Hoogovens. Gaat het nu wel goed?

De staalfusie van het Duitse ThyssenKrupp en het Brits/ Nederlandse Tata Steel is na lang onderhandelen officieel beklonken. Hoe deze nieuwe staalreus eruit zal zien, in zes punten.

Een staalfabriek van ThyssenKrupp in Duitsland. Foto EPA

Het duurde uiteindelijk nog tot zaterdagochtend vroeg, maar de vorig jaar aangekondigde fusie tussen de Europese divisies van de staalfabrikanten ThyssenKrupp en Tata Steel is officieel beklonken. Hierdoor zal voor de vierde keer in zijn bestaan het staalbedrijf in IJmuiden, dat in september het 100-jarig bestaan viert, in andere handen komen, dit keer een joint-venture van Tata Steel Europe (een dochter van het Indiase conglomeraat Tata) en het conglomeraat ThyssenKrupp. Die zal de naam thyssenkrupp (kleine letters) Tata Steel krijgen, afgekort TKTS.

Beide concerns zochten al enige tijd een manier om hun staalactiviteiten te verzelfstandigen. ThyssenKrupp staat onder grote druk van activistische aandeelhouders om de staaldivisie te verkopen en zich te concentreren op andere activiteiten (liften, onderzeeërs, auto-onderdelen). Tata AG heeft nooit veel plezier gehad van het in 2007 overgenomen Europese staalbedrijf – een combinatie van het voormalige British Steel en Hoogovens dat toen onder de naam Corus opereerde.

Omdat het een fusie is van onderdelen uit drie landen was het een ingewikkeld fusieproces dat bijna twee jaar heeft geduurd. Er moest rekening gehouden worden met allerlei nationale belangen. Daarnaast roerden de vakbonden en met name Duitse politici zich in het fusieproces. Maandag zullen in Brussel de officiële documenten worden ondertekend door Natarajan Chandrasekaran, baas van Tata Steel in India, en Heinrich Hiesinger, de hoogste baas van ThyssenKrupp. Hoe zit de nieuwe staalreus in elkaar, en wat staat het bedrijf te wachten?

1. Structuur: 'status aparte' voor IJmuiden

Er wordt een nieuwe houdstermaatschappij opgericht onder de naam thyssenkrupp (kleine letters) Tata Steel (TKTS). Tata Steel in het Indiase Mumbai en ThyssenKrupp AG in het Duitse Essen krijgen elk een belang van 50 procent in de nieuwe gecombineerde onderneming. Die zal worden geleid door een raad van bestuur van zes personen, waarvan drie door Tata Steel en drie door ThyssenKrupp AG worden aangewezen. Ook de raad van commissarissen zal met zes mensen gelijk worden verdeeld. De komende weken zullen de functionarissen worden aangezocht.

ThyssenKrupp krijgt het recht een moment van een beursgang te bepalen. Beide concerns zullen dan evenveel aandelen naar de markt brengen, waardoor hun belang van 50 procent daalt tot ieder een minderheidsbelang. Van de opbrengst van die beursgang gaat 55 procent naar ThyssenKrupp AG en 45 procent naar Tata Steel. Dit douceurtje voor de Duitsers moet de opstandige aandeelhouders, onder wie Elliott Management (de aasgier die vorig jaar AkzoNobel dwong onderdelen af te stoten), zien te paaien. Het is ook een compensatie voor het feit dat ThyssenKrupp nu winstgevender is geworden dan Tata Steel Europe.

Tata Steel Nederland – het voormalige Hoogovens – houdt zijn eigen verdedigingslinie. Het bedrijf houdt een eigen autonome directie en raad van commissarissen zoals nu ook het geval is. Vooral in Duitsland is nogal gemopperd over de zogenoemde ‘status aparte’ die het Nederlandse staalbedrijf zal krijgen.

2. Hoofdkantoor: in de regio Amsterdam

Het hoofdkantoor van thyssenkrupp Tata Steel (TKTS) zal in de regio Amsterdam komen. Er is nog geen locatie gevonden. Volgens bestuursvoorzitter Hans Fischer van Tata Steel Europe zou ook voor een optie in Alkmaar, Beverwijk of Hoofddorp kunnen worden gekozen. Op het hoofdkantoor zullen 100 tot 150 komen te werken. Vooral voormalig minister Henk Kamp van Economische Zaken heeft intensief gelobbyd om het hoofdkantoor naar Nederland te halen. Hans Fischer zei niet bang te zijn voor allerlei nationalistische sentimenten doordat het ene onderdeel beter draait dan het andere. Hoogovens heeft hier bij eerder fusies mee te maken gehad. En bij de fusie Air France KLM leidt dit ook al vijftien jaar tot grote spanningen. ‘Dit is een fusie van gelijken. En ik heb vertrouwen in de mensen dat zij zich voor het hele concern zullen inzetten. Uiteindelijk valt of staat het daarmee.’ Daarnaast, zo zei Fischer, delen de beide ondernemingen dezelfde technologische achtergrond.

3. Banen: geen gedwongen ontslagen tot 2026

In de nieuwe staalreus zullen 48 duizend mensen werken. Maar 4000 banen zullen worden geschrapt, waarmee een kostenbesparing van rond een half miljard euro zal worden bereikt. Ook die afslankingen zijn gelijk verdeeld: tweeduizend bij zowel ThyssenKrupp als Tata Steel Europe. Omdat in Groot-Brittannië al veel was gesaneerd vreesden de vakbonden dat het Nederlandse deel van Tata Steel Europe de grootste offers zou moeten brengen. Maar er zullen al 1400 banen verdwijnen door door de verkoop van onderdelen in andere landen, waaronder het Britse Cogent Power. Dat blijven er nog 600 over, waarvan 400 in IJmuiden komen te vervallen. Volgens voorzitter Frits van Wieringen van de Centrale Ondernemingsraad ligt er de belofte dat tot 2026 niemand gedwongen wordt ontslagen. Als door synergie-effecten een functie verloren gaat, zal het bedrijf een andere voor hem of haar moeten zoeken. Op dit moment werken in IJmuiden ruim 9000 mensen. Ook bij de onderdelen van Tata in Groot-Brittannië (Port Talbot in Wales) is deze belofte gedaan.

4. Investeringen: IJmuiden blijft volledig staalbedrijf

Tata Steel Nederland in IJmuiden blijft een volledig geïntegreerd staalbedrijf. Er was veel angst dat in IJmuiden vooral halffabrikaten zouden moeten worden gemaakt (blokken en plakken staal) die in Duitsland dan verder zouden worden uitgewalst en bewerkt. Dat was de opzet van het voormalige Estel – de fusie van Hoogovens en het Duitse Hoesch in de jaren zeventig. Hiermee zou optimaal profijt kunnen worden getrokken van de gunstige ligging van IJmuiden aan een zeehaven, waar ertsen en kolen makkelijk kunnen worden aangevoerd. De bewerkingen zouden dan vooral in Duitsland plaatsvinden, dichtbij de afnemers als de auto-industrie.

Die fusie mislukte. Nu is de garantie gegeven dat allerlei verdere bewerkingen van staal - verzinken, voorlakken, beitsen, vertinnen en verchromen – gewoon in IJmuiden blijven. Ook is de garantie gegeven dat IJmuiden het huidige strategisch investeringsprogramma van 500 miljoen euro kan uitvoeren, zoals de renovatie van de twee hoogovens van Tata Steel Nederland. Voorlopig zal de directie in IJmuiden de eigen verdiensten in het eigen bedrijf mogen investeren, hetgeen ringfencing wordt genoemd.

5. Onderzoek: research vastgelegd

IJmuiden raakt de researchactiviteiten niet kwijt, waarvoor het aanvankelijk erg bang was. De research voor verpakkingsstaal (blikjes) en automotive staal (auto’s en andere vervoermiddelen) wordt geconcentreerd in IJmuiden. Ook het hoofdkantoor van de afdeling research van het hele concern zal in IJmuiden komen. ‘Dit is geen gentleman’s agreement’, zegt Theo Henrar, directievoorzitter van Tata Steel in Nederland. ‘Het is juridisch allemaal vastgelegd.’

6. Mededinging: Brussel moet nog groen licht geven

Het fusieplan is nu rond. Alleen moeten de mededingingsautoriteiten in Brussel nog hun toestemming geven. Na ArcelorMittal wordt het nieuwe concern de grootste staalproducent van Europa, hetgeen de Europese Commissie zal nopen tot een kritische blik. Hoewel het met commissaris Margrethe Vestager voor Mededinging soms slecht kersen eten is, verwachten ThyssenKrupp en Tata Steel Europe verwachten geen echte problemen. Het nieuwe concern is niet heel dominant op specifieke deelmarkten. Verwacht wordt dat er ook geen belangrijke onderdelen moeten worden verkocht om goedkeuring te krijgen. In mei greep de Europese Commissie nog wel in bij de overname van het Italiaanse staalbedrijf Ilva door staalproducent ArcelorMittal definitief. Arcelor moest onder meer de productie in Luik, het Tsjechische Ostrava, Luxemburg, het Italiaanse Piombino en die in Roemenië afstoten. De procedure voor ThyssenKrupp en Tata kan nog een half jaar in beslag nemen, waardoor de fusie begin volgend jaar juridisch een feit is – 2,5 jaar nadat de eerste onderhandelingen begonnen. Tot die tijd zullen de beide ondernemingen gewoon concurrenten blijven. Fischer steekt niet onder stoelen of banken dat het nieuwe concern grote uitdagingen staat te wachten zoals de Amerikaanse importheffingen en de Chinese dumping van staal.