Vier vragen over de steeds populairdere elektrische auto

Vanaf dat moment, en eigenlijk al eerder, is de elektrische auto in het voordeel. Zo is het onderhoud goedkoper doordat een accu-auto veel minder bewegende delen en onderdelen heeft dan een brandstofvariant. Daarnaast zijn oliewissels overbodig, hoeft er geen koelvloeistof te worden vervangen en slijten zelfs de remmen minder doordat er deels op de motor wordt geremd, die dan als een dynamo werkt en de accu oplaadt. Wel slijt de accu, maar fabrikanten geven daar nu al vaak zeven jaar of langer garantie op. De waardevermindering van een elektrische auto is nog wel groter.



Dan de brandstofprijs. Een vijfdeurs Golf TSI met 125 pk benzinemotor verbruikt gemiddeld 7 liter per honderd kilometer. Bij een benzineprijs van 1,50 euro per liter is de kilometerprijs van deze auto 10,5 cent. Een elektrische Golf verbruikt gemiddeld 16,5 KWh per honderd kilometer. De prijs van een kilowatt aan een openbare laadpaal is ongeveer 33 cent. Daarmee kost een elektrische kilometer 5,5 cent; bijna de helft dus. Ook is de bijtelling en de wegenbelasting van een elektrische auto lager - maar of dat zo blijft, is de vraag.