Waarom deze zakenbank het wél aandurft om zich na de Brexit in Nederland te vestigen

Wat voor soort bank is MUFG en wat wil zij in Amsterdam?

Waar de andere City-banken naartoe verhuizen: JP Morgan: Dublin, Frankfurt en Luxemburg

HSBC: Parijs

Barclays: Dublin

Bank of America: Dublin

Goldman Sachs: Frankfurt

Morgan Stanley: Frankfurt

Standard Chartered: Frankfurt

Nomura: Frankfurt

Daiwa: Frankfurt

Sumitomo: Frankfurt

Mizuho: Frankfurt

MUFG, voluit Mitsubishi UFJ Financial Group, is de op vier na grootste bank ter wereld. De bekendste poot van het concern is Bank of Tokyo, de grootste bank van Japan. MUFG is onderdeel van de Mitsubishi Group, die in Europa voornamelijk bekend is van het automerk. De gedeeltelijke verhuizing zou Amsterdam in eerste instantie honderd en op de lange termijn honderden extra banen opleveren. Op dit moment werken er circa 2100 mensen bij MUFG in Londen. De Japanse bank verleent in Amsterdam al meer dan 40 jaar financiële diensten aan Japanse en Westerse bedrijven die zaken doen in Nederland, Oostenrijk, België en Oost-Europa. MUFG zit met 160 werknemers in het World Trade Center op de Zuidas.