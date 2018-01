Video - Gerard heeft al jaren last van bitcoinstress: 'Koers vliegt met honderden euro's per uur op en neer'

Hoe de vloek van de bitcoin menig goudzoeker uit zijn slaap houdt

Het houdt veel bitcoinbezitters uit de slaap: ooit aangeschaft, beetje vergeten en nu de koers door het dak gaat, ben je het wachtwoord van je digitale portemonnee kwijt. En je kunt nergens een nieuwe aanmaken.



