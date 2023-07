Viaplay vertrekt uit meeste landen, maar blijft actief in Nederland

Naast Formule 1 zendt Viaplay ook de hockeycompetitie uit. Teun de Nooijer geeft commentaar tijdens de rust van de wedstrijd Amsterdam - HDM. Beeld Pro Shots / Bart Scheulderman

Dat deze ingrepen er aan zaten te komen werd vorige week al duidelijk, toen het vijf jaar oude Viaplay bekendmaakte dat zijn financiële prestaties achterbleven bij de verwachtingen voor de rest van het jaar.

In het tweede kwartaal leed Viaplay een verlies van 75,2 miljoen Zweedse kronen (6,5 miljoen euro). De advertentie-inkomsten vallen tegen en door inflatie stijgen de kosten van sportlicenties, die toch al een grote hap nemen uit de begroting.

Viaplay heeft besloten zich terug te trekken uit het Verenigd Koninkrijk, Canada, Polen, de Baltische staten en de Verenigde Staten. In dat laatste land was het bedrijf net begonnen. De VS is de moeilijkste markt omdat daar oudgedienden als Netflix en HBO Max al de dienst uitmaken. Viaplay had nog zwaar moeten investeren om er vaste voet aan de grond te krijgen. Dat geld was er niet.

Viaplay wil zich nu alleen richten op de Scandinavische landen en Nederland. In Nederland is Max Verstappen de kurk waarop de streamingdienst drijft: het heeft de exclusieve uitzendrechten van de Formule 1. In oktober bleek dat de successen van Verstappen het aantal abonnees in Nederland tot boven de 1 miljoen heeft gedreven. Wereldwijd heeft Viaplay 7 miljoen betalende klanten.

De maatregelen betekenen een rigoureuze koerswijziging door de onlangs aangetreden topman Jørgen Madsen Lindemann. De onderneming gaat nog wel verder met Viaplay Select, waarbij partnerbedrijven series en films in het buitenland uitbrengen.