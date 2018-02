Via deze ludieke campagne kun je CO2-rechten kopen en vervolgens laten vernietigen

Bedrijven die in Europa gevestigd zijn, krijgen sinds 2005 van de Europese Unie emissierechten om het broeikasgas koolstofdioxide uit te mogen stoten. Als een bedrijf zijn CO2-limiet bereikt en toch meer wil uitstoten, dan moet het extra kopen. Eén emissierecht kost volgens Greenchoice nu minder dan tien euro. Voor dat bedrag mag de koper dan een ton, oftewel duizend kilo, extra CO2 uitstoten. Greenchoice en WISE vinden dat er zoveel emissierechten in omloop zijn dat er een overschot is ontstaan. 'Vervuilen is hierdoor veel te goedkoop, want extra rechten bijkopen kost bijna niets.'



Het huidige systeem zou niet leiden tot CO2-vermindering en bedrijven niet aansporen om bijvoorbeeld duurzame elektriciteit op te wekken. De twee partijen willen daarom een beter emissiesysteem met een veel hogere prijs voor CO2-uitstoot, om vervuilers te straffen en duurzame ontwikkelingen te stimuleren. Om die boodschap onder de aandacht te brengen, is de website carbonkiller.org gelanceerd. Die verkoopt CO2-rechten tegen de inkoopprijs aan Nederlandse consumenten en bedrijven en vernietigt ze vervolgens automatisch. Zo blijven er minder rechten over voor grote Europese bedrijven en kunnen hun fabrieken minder CO2 uitstoten, is de redenering van WISE en Greenchoice, dat duurzaam opgewekte stroom verkoopt.