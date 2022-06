Vette winsten voor midden- en kleinbedrijf dankzij coronasteun, zzp’ers profiteren niet

Horeca in de Utrechtse binnenstad kon in april na maanden van beperkende maatregelen niet volledig open door een gebrek aan personeel. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Dit blijkt uit cijfers van de SRA, een vereniging van 375 accountantskantoren die samen grofweg 55 procent van het mkb bedienen. De SRA vlooide de jaarrekeningen uit van 7 duizend bedrijven in het mkb-segment, oftewel bedrijven met maximaal 250 werknemers. Het mkb geldt ook wel als de ‘motor van de Nederlandse economie’, omdat dit segment 99,9 procent van alle bedrijven en 64 procent van alle banen levert, blijkens CBS-cijfers.

Een belangrijke reden dat het mkb het jaar 2021 in doorsnee goed is doorgekomen, is de NOW-regeling, waarmee de overheid een groot deel van de loonkosten van bedrijven overnam. Ook stelden bedrijven investeringen uit, bespaarden ze op inkopen en beknibbelden ze op bonussen en dividenden.

Niet overal hosanna

Hoewel bijna 73 procent van het mkb vorig jaar evenveel of meer omzet draaide dan het jaar ervoor, was het niet overal hosanna, zegt SRA-bestuurslid Harry Marissen. ‘Bij zzp’ers en papa-en-mamabedrijven met een omzet van onder de 1 miljoen euro zijn de winsten veelal gedaald, en de eigen vermogens teruggelopen. Bij bedrijven met een omzet boven de 1 miljoen euro, die relatief gezien een groter beroep konden doen op de coronasteun van de overheid, zijn de winsten, vermogenspositie en kredietwaardigheid juist sterk verbeterd.’

De grootste winstsprong was te zien in de horeca, waar de winst in 2021 met ruim 210 procent steeg ten opzichte van het voor hotels, cafés en restaurants nog rampzaliger verlopen 2020. Opvallend is dat de horeca in 2021 ook 46 procent meer winst boekte dan in het precoronajaar 2019, wat voor een belangrijk deel te wijten is aan het feit dat de overheid een groot deel van de personeelskosten voor haar rekening nam. De detailhandel behaalde vorig jaar 77 procent meer winst dan in 2019. Ook alle andere mkb-sectoren, van de autobranche en de bouw tot de zorg en zakelijke dienstverlening, deden het in 2021 fors beter dan voor het uitbreken van corona.

Nieuwe onzekerheden

Het is twijfelachtig of deze voorspoed een lang leven beschoren is, waarschuwt de SRA. ‘De ene na de andere calamiteit komt op ons af’, schrijft topambtenaar Pieter Waasdorp, directeur Ondernemingsklimaat van het ministerie van Economische Zaken, in een commentaar op de cijfers van de SRA. ‘Eerst hadden we corona als gamechanger, met massieve overheidsmaatregelen. Nu hebben we te maken met nieuwe onzekerheden: de oorlog in Oekraïne, de gestegen grondstof- en gas- en energieprijzen, een hoge inflatie. Dat maakt het lastig om deze cijfers te duiden.’

Daar komt nog een reeks aan problemen bij, waarschuwt Marissen. Zo staat er ruim 20 miljard euro aan uitgestelde belastingen open, die bedrijven vanaf oktober in maandelijkse termijnen moeten gaan terugbetalen. ‘Bedrijven die in de benen zijn gebleven dankzij overheidssteun zullen het dan lastiger krijgen.’

Nauwelijks maatwerk

Daar komen niet alleen de nijpende personeelstekorten bij en de dreiging van een economische crisis, maar ook de steeds grotere bochten waarin bedrijven zich moeten wringen om nog geld te kunnen lenen bij de bank, ziet Marissen. ‘Het mkb kan minder makkelijk geld lenen. Alleen al het openen van een bankrekening kan door de strengere regels tegen witwassen en terrorismefinanciering tegenwoordig maanden duren.’

Een bijkomend probleem is dat banken kredietaanvragen tegenwoordig vrijwel alleen nog digitaal afhandelen, waardoor maatwerk amper mogelijk is. Marissen: ‘Bedrijven kunnen hun verhaal niet meer kwijt bij de bank. Daardoor grijpen ze naast de kredieten die ze nodig hebben om grote investeringen te doen, bijvoorbeeld in de verduurzaming van hun bedrijf.’