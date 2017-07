Verzekering zzp'ers 'slagveld vol valkuilen', een oplossing is er nog niet

'Ik kan worden verzekerd voor een premie van 800 euro per maand en dan zijn hart- en vaatziekten uitgesloten. Want ik heb in 2011 een lichte hersenbloeding gehad. Ik ga me niet verzekeren voor een gebroken been of arm.' 'Ik werd neergezet als bedrieger en moest mijn uitkering terugbetalen. Ik was een keer bij een neuroloog geweest en had verzuimd dat te melden.'



De klachten over verzekeraars 'die wel premies innen maar nooit willen betalen' vliegen in het rond sinds vorige week bekend werd dat niet méér maar minder zzp'ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.