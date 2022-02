Verwachte onrust op Europese arbeidsmarkt door omikron blijft uit, werkloosheid op laag niveau

Arbeidsmigranten plukken appels in Alphen, Noord-Brabant. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

In december zaten 11,5 miljoen mensen uit de beroepsbevolking zonder baan. Bijna 1,2 procent minder dan een jaar eerder. In de gehele Europese Unie lag het percentage werklozen, met 6,4 procent, nog lager. Vooral de Europese jongeren tot 25 jaar vonden vaker werk. Al is het werkloosheidsniveau (14,9 procent) binnen deze groep nog altijd het hoogst.

De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) waarschuwde afgelopen maand nog dat de problemen op de arbeidsmarkt zouden groeien door het coronavirus. Volgens het IAO zou de werkloosheid wereldwijd tot zeker 2023 hoger zijn dan voor de pandemie. Na de schuldencrisis in 2009 deden Europese landen er ook jaren over om de werkloosheid terug te dringen.

Paolo Gentiloni

Maar nu gaat het herstel sneller. In een toelichting op de cijfers stelt EU-commissaris Paolo Gentiloni van Economische Zaken dat de lage werkloosheid te danken is aan de gezamenlijke reactie van de EU op de coronacrisis. In plaats van bezuinigen zoals tijdens de vorige grote crisis, kozen de landen er nu voor om miljarden uit te geven aan steunpakketten.

Dat lijkt, ondanks de opkomst van de omikronvariant goed uit te pakken voor de werkzoekenden. Nederlandse werkgevers kampen al een tijd met personeelstekorten en na de afkondiging van nieuwe coronamaatregelen eind vorig jaar zag het UWV, tegen de verwachtingen in, het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkeringen afnemen met 5 procent.

Ook op de beurs was de krapte op de arbeidsmarkt de laatste weken voelbaar. Nu de werkloosheid in Nederland is gedaald tot 3,8 procent zijn beleggers bang dat er een loon-en prijsspiraal ontstaat die niet meer te houden is. Het Centraal Bureau voor Statistiek gaf eerder al aan dat de inkomens van werkenden harder kunnen stijgen dankzij hun goede onderhandelingspositie op de krappe arbeidsmarkt.