Vertrek voormalige topman Elbers kost KLM 1,9 miljoen euro

De voormalige KLM-directeur Pieter Elbers werkt inmiddels in India als topman bij vliegmaatschappij Indigo. Beeld ANP

Het vertrek van de voormalige topman Pieter Elbers heeft luchtvaartmaatschappij KLM in totaal 1,9 miljoen euro gekost, zo blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag. In oktober bepaalde de rechter dat Elbers na een dienstverband van dertig jaar recht had op een transitievergoeding van 894.214 euro. Daarnaast kreeg Elbers nog tot 1 oktober een salaris van 480.543 euro, terwijl zijn opvolger Marjan Rintel al op 1 juli was aangetreden.

De uitspraak van de rechter was opmerkelijk, omdat directieleden van KLM vanwege de overheidssteun tijdens de coronacrisis geen bonussen mochten ontvangen. Elbers hield KLM ternauwernood overeind, toen het concern in 2020 enorme verliezen had geleden. Van het totale pakket van 3,4 miljard aan staatssteun gebruikte KLM uiteindelijk 942 miljoen euro. Die lening is inmiddels afgelost.

Maar de rechter oordeelde in oktober dat de afspraken tussen Elbers en KLM los stonden van overige regelingen. KLM moest Elbers, die door de raad van commissarissen niet werd voorgedragen voor een derde termijn als ceo, alsnog de beloofde prestatiebonussen van 342 duizend euro uitkeren.

Daar kwam nog eens 619.100 euro aan belastingen bij over de vertrekvergoeding. Zo incasseerde Elbers, die nu topman is bij de Indiase luchtvaartmaatschappij Indigo, dus 1,4 miljoen euro van zijn vorige werkgever. Elbers stond bovendien tot oktober op de loonlijst, terwijl zijn termijn in mei afliep en eerder was bepaald dat hij zijn contract niet mocht uitdienen. In 2019 bedroeg het jaarsalaris van Elbers nog ruim 1,3 miljoen euro.

‘Inflatiecorrectie’

Volgens het jaarverslag verdiende de huidige topvrouw Marjan Rintel inclusief een pensioenpremie in een half jaar 401.863 euro. Ook blijkt dat het basissalaris van financieel directeur Erik Swelheim na een ‘inflatiecorrectie’ over 2022 is verhoogd tot meer dan een half miljoen (508.331) euro. In totaal streek de KLM-directie 1.855.032 euro op. De in juli opgestapte operationeel directeur René de Groot kreeg tot oktober 2022 nog 334.916 euro mee.

In februari maakte moedermaatschappij AIR France-KLM over 2022 een winst bekend van 728 miljoen euro, de hoogste operationele winst sinds 2016. Toch liep KLM door het gebrek aan personeel op Schiphol ruim 350 miljoen euro mis. Mede door de reizigersbeperkingen noteerde KLM in het vierde kwartaal zelfs een verlies van 2 miljoen euro, terwijl Air France 144 miljoen in de plus stond.

De accountants van KPMG en PricewaterhouseCoopers constateren in het jaarverslag dat het door KLM aangepaste en duurzame verdienmodel ‘bevredigend’ is, waarmee tevens de continuïteit is gewaarborgd. In een interview met de Volkskrant verzette topvrouw Rintel zich tegen de verplichte inkrimping van 500 duizend tot 460 duizend vliegbewegingen, omdat daarmee de toekomst van KLM in het geding zou zijn. KLM en andere vliegmaatschappijen stapten naar de rechter.

Vorige week werd het kabinet teruggefloten door de rechtbank in Haarlem die oordeelde dat de overheid een andere procedure had moeten volgen om het aantal vluchten op Schiphol eind dit jaar te verkleinen. Daarmee verkregen de luchtvaartmaatschappijen op zijn minst uitstel.