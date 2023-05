Versplintering veroorzaakt slechte kabinetten: een kiesdrempel zou wel helpen maar gaat er niet komen

Vorige week bekeken we drie recente voorbeelden van beroerde beleidsvoornemens van het kabinet. Robbert Dijkgraaf, die de eisen aan studenten wil verlagen. Karien van Gennip die de populaire en nuttige bijscholingsregeling Stap de nek omdraait. Mark Harbers die wel praatjes heeft over schoon (oppervlakte)water in Nederland, maar te weinig doet. Mijn uitsmijter was: Nederland is beter af zonder dit kabinet.

Die conclusie is misschien niet helemaal terecht. Niet dat het geen goede voorbeelden van beroerde beleidsvoornemens waren. Niet dat dit kabinet, als je beter kijkt, grossiert in geweldig beleid. Nee, omdat Nederland, als dit kabinet valt, een nieuw kabinet krijgt, en alles erop wijst dat dit nieuwe kabinet van het zelfde laken een pak zal zijn als het huidige. Zwak. Spilziek. Geremd. Niet bij machte. Ongedisciplineerd.

Hoezo? Omdat de politieke verhoudingen zo zijn. De versplintering dendert door. De huidige coalitie van vier partijen, na de vorige Tweede Kamerverkiezingen samen nog goed voor 78 zetels, zou volgens de Politieke Barometer van Ipsos van eind vorige maand nu nog maar 47 zetels halen. Zelfs als je PvdA en GroenLinks erbij optelt, komt het ervaren politieke midden, om het zo eens te noemen, uit op slechts 69 zetels, in totaal. Een zespartijenkabinet zonder meerderheid in de Tweede Kamer? Het zijn maar peilingen natuurlijk – maar die passen in een trend die al decennia aan de gang is.

Waarom veroorzaakt versplintering slechte kabinetten? Ten eerste: hoe meer deelnemers aan een kabinet, des te groter het aantal compromissen dat gesloten moet worden. Met een goed compromis is niets mis, maar er zijn ook slechte compromissen, en die tieren weliger. Denk aan: meer complexiteit, meer vaagheid, meer smeergeld, meer window dressing. En ook: minder beleid dat tegen de haren instrijkt van een achterban. Lief zijn voor studenten én voor boeren én voor vermogenden. Et cetera. Ongeacht of al dat lief zijn voor de eigen achterban bijdraagt aan een welvarender Nederland.

Ten tweede: versplintering dwingt partijen tot profilering, ook in de Kamer, en vermindert de capaciteit voor inhoudelijk Kamerwerk. Een kleine fractie is druk met overleven, en de leden hebben simpelweg te weinig tijd en kennis om alle stukken te lezen, te begrijpen, en er een gedegen inhoudelijk oordeel over te vormen.

Ten derde: politieke versplintering veroorzaakt houtrot binnen de overheid. Steeds meer beleidsambtenaren moeten de minister ‘beschermen’ en ‘uit de wind houden’. En de uitvoering is het kind van de rekening. Voer het slechte beleid maar uit, met alle complexiteit en vaagheid die we als coalitie expres in de regels hebben aangebracht omdat we onderling van mening verschillen. Hadden we al gezegd dat het uitvoeren ook voor minder geld moet trouwens?

En BBB dan? Die peilt immers behoorlijk groot. Eerst de vlag leren respecteren, zou ik denken, en langer dan twee seconden politieke ervaring opdoen, voordat die partij een rol kan spelen in het Haagse landsbestuur.

Een kiesdrempel invoeren? Ja, dat zou wel een goed idee zijn. De vrije kiezersmarkt veroorzaakt een negatief extern effect (op de kwaliteit van het landsbestuur namelijk) en daarom dient die kiezersmarkt nader gereguleerd te worden. Vijf of zes partijen in de Kamer(s) oogt voldoende voor pluriformiteit, en laat de rest van het inhoudelijke debat dan lekker plaatsvinden binnen die partijen. Twee hooguit drie partijen voor een regeringscoalitie. Aanlokkelijk.

Gaan we de Grondwet wijzigen en zo’n kiesdrempel invoeren? Nee, want dit vereist een tweederdemeerderheid. Daar heb je ten minste een paar van die kleine partijen voor nodig.

Hoe nu verder? Daarover volgende week.