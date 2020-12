Verscherpt toezicht commissarissen op Strukton-topman Gerard Sanderink

Sanderink werd eerder deze maand veroordeeld vanwege een smaad- en lastercampagne tegen zijn ex-vriendin. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht sprak de raad van commissarissen van moederbedrijf Oranjewoud dinsdag met topman Sanderink. De steenrijke Twentse ondernemer is eigenaar en hoogste baas van ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton, die beide veel klanten hebben bij de overheid. Een incident, vorige week maandag op het hoofdkantoor, ging vooraf aan de nieuwe opstelling van de rvc.

Sanderink werd eerder deze maand door de rechtbank van Almelo veroordeeld wegens een smaad- en lastercampagne die hij voert tegen zijn ex-vriendin. Op last van dwangsommen van 100 duizend euro per overtreding per dag moet hij stoppen haar te beschuldigen van onder meer diefstal, fraude en sexexploitatie.

Beslag op telefoon

Om te kunnen bewijzen dat Sanderink nog veel meer berichten over haar de wereld in stuurde, liet zijn ex beslag leggen op de telefoon van Sanderink. Toen de deurwaarder vorige week naar het Strukton-hoofdkantoor toog, zou hij daar volgens dagblad Tubantia een driftige Sanderink hebben aangetroffen. Hij bedreigde de toegesnelde politie-inspecteur en weigerde zijn telefoon af te geven. Toen deze eenmaal was ontgrendeld bleek alle mail- en appcorrespondentie op afstand gewist.

De woordvoerder van Strukton wil niet op het voorval ingaan, maar vaststaat dat het incident de raad van commissarissen noopte in te grijpen. Hoe de ‘actievere rol’ van de rvc er precies uitziet, wil ze ook niet kwijt. ‘Dat moet nog ontstaan.’

Cybercharlatan

De aanhoudende stroom negatieve publiciteit over Sanderink volgt op de komst van ‘cybercharlatan’ Rian van Rijbroek in zijn leven, twee jaar geleden. De deskundigheid van Van Rijbroek wordt door veel experts openlijk in twijfel getrokken, maar Sanderink dichtte zijn nieuwe geliefde een (informele) rol toe in zijn bedrijf Centric. Door de top van het ict-bedrijf werd dat met grote zorg bezien, maar iedereen met kritiek op de zelfbenoemde cyberexpert moest het veld ruimen. Met als gevolg dat bijna de gehele top van Centric in korte tijd is opgestapt.

Na het jongste schandaal zwelt niet alleen onder zijn eigen toezichthouders, maar ook in Den Haag de kritiek op Sanderink aan. CDA-Kamerleden Omtzigt, Slootweg en Amhaouch zit het niet lekker dat belangrijke overheidsinstanties zoals De Nederlandsche Bank en gemeenten zakendoen met met ‘iemand die zich niet aan gerechtelijke uitspraken houdt en gezagsdragers bedreigt’. Zij dienden hierover dinsdag Kamervragen in.