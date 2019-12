Verregaande samenwerking Jumbo en Hema voedt vrees voor (of hoop op) nieuwe supermarktoorlog

Klanten in een Jumbo-supermarkt. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zevenhonderd Jumbo-supermarkten gaan spullen van Hema verkopen, Jumbo neemt zeventien binnenstedelijke Hema-winkels over, en de zwart-gele supermarktketen gaat in zes van de negen Hema-winkels op NS-stations voedselproducten verzorgen. Hema gaat ook nog de wielrenners en schaatsers van Team Jumbo-Visma sponsoren. ‘De mogelijkheden van onze samenwerking zijn eindeloos’, stelt Hema-directeur Tjeerd Jegen in een persbericht.

Eindeloos is een groot woord, maar de samenwerking kan voor beide ketens uiterst voordelig uitpakken. ‘Baanbrekend’, noemde Kitty Koelemeijer, retaildeskundige en hoogleraar Marketing van Nyenrode Business Universiteit, een eerdere aankondiging van samenwerking. De concurrentie, met marktleider Albert Heijn voorop, moet alle zeilen bijzetten. En daar zou de klant nog weleens vrolijk van kunnen worden.

Saillant detail: Hema zou eigenlijk gaan samenwerken met Albert Heijn. In februari kondigden beide winkels aan dat in twee stedelijke winkels van Hema bij wijze van proef een Albert Heijn-vestiging zou komen. Dat initiatief is kennelijk geklapt, want vorige maand sloegen Hema en Jumbo de handen ineen. Niet in twee pilotwinkels, maar in honderden winkels en voor de lange termijn. En nu blijkt de samenwerking nog groter dan eerder aangekondigd.

Opgekrabbeld

Het initiatief past in de ambitie van supermarktketen Jumbo om de grootste van Nederland te worden, en in de strategie van Hema om zichzelf steeds meer te vestigen als merk in plaats van alleen als fysieke winkel. Hema is de afgelopen jaren opgekrabbeld na zeer slechte resultaten in het begin van het decennium, maar zucht nog altijd onder een schuldenlast van bijna 800 miljoen euro. Onder Marcel Boekhoorn, de ondernemer die Hema vorig jaar overnam van een Brits investeringsfonds, gaat de keten verder op een internationale koers.

Hema heeft inmiddels 74 succesvolle winkels in Frankrijk, en vestigingen in Italië, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Oostenrijk en zelfs Dubai. De Noord-Amerikaanse supermarktgigant Walmart verkoopt Hema-producten op zijn website. Hema heeft ook haar concept omgegooid, van nauwe winkels met hoge rekken vol ondergoed naar meer ruimtelijk ogende winkels met lange tafels en meer vers voedsel. In het derde kwartaal van dit jaar gingen de Hema-cijfers weer ietsje omhoog; de netto-omzet groeide met ruim 4 procent tot 317,2 miljoen euro, het bedrijfsresultaat (de winst vóór belastingen en andere kosten) steeg naar 31,7 miljoen euro.

De overname van zeventien winkels door Jumbo levert Hema kapitaal op waarmee het bedrijf zijn schuldenlast gaat verlagen. Voor Jumbo, een familiebedrijf uit het Brabantse Veghel, is de aankoop van een trits binnenstedelijke voormalige Hema-panden een slimme manier om hapjes te nemen uit traditioneel Albert Heijn-gebied. ‘Albert Heijn is sterk aanwezig in de Randstad, maar voelt de druk van zowel Jumbo als van prijsvechters’, zegt retaildeskundige Koelemeijer. ‘Voor Jumbo is dit een grote kans.’

Voor diens concurrenten is het opletten; Albert Heijn voelt de druk en doet haar uiterste beste om klanten te blijven trekken en de omzet op te krikken. Eerste tekenen aan de wand: het ongewoon grote aantal bonusaanbiedingen van A-merken in de schappen van Albert Heijn, de afgelopen maanden. In België schudde Albert Heijn de detailhandel al op met nooit eerder vertoonde ‘3 halen, 1 betalen’ aanbiedingen, in een poging meer klanten te trekken. Wie weet binnenkort ook in de AH om de hoek.

Verdwijnen er tientallen grote Hema’s? Volgens een woordvoerder van Hema zijn er drie mogelijkheden voor de zeventien binnenstedelijke vestigingen. ‘Wegens haar lange geschiedenis heeft Hema veel grote panden in binnensteden’, zegt de woordvoerder. ‘Die ruimte hebben we niet overal meer nodig. Hema en Jumbo zouden samen in een pand kunnen trekken. Als er een kleinere Jumbo in de buurt is, kan het zijn dat we van locatie ruilen. Zo niet, dan openen we een Hema op een andere locatie in hetzelfde gebied vóórdat we een winkel aan Jumbo overdoen. Er blijft altijd een Hema in de buurt.’