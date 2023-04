Verpakkingsreus wil van groei naar groen, maar ‘je gooit niet even het roer om’

Paardekooper is in de Benelux de autoriteit op het gebied van duurzame verpakkingsoplossingen. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

Jaarlijks wordt per persoon 173 kilo aan verpakkingen weggegooid, 27 kilo meer dan in 2009. En dus moet ook de verpakkingsindustrie in actie komen, zegt Lyanne Paardekooper van het gelijknamige familiebedrijf uit Den Hoorn, marktleider in verpakkingen in de Benelux. ‘Daarmee zijn verpakkingen voor 36 procent verantwoordelijk voor het stedelijk afval. De verpakkingsindustrie moet verduurzamen.’

De Koninklijke Paardekooper Group publiceert vandaag het eerste duurzaamheidsrapport. Dat staat vol met goede bedoelingen en aanzetten tot duurzaam verpakken. Maar concrete doelstellingen over het verkleinen van de afvalberg en harde cijfers over het verminderen van de CO2-uitstoot worden niet gegeven. Lyanne Paardekooper spreekt van een ‘terecht punt van kritiek’ en verwijst naar de langzame transformatie van groei naar groen. ‘Onze kennis van duurzaamheid was beperkt. Je gooit niet even het roer om en morgen is alles anders.’

Over de auteur

Robèrt Misset is economieverslaggever voor de Volkskrant en schrijft met name over retail en horeca. Hij was eerder ruim dertig jaar sportverslaggever.

Als opvolger van vader Jan is de 39-jarige Lyanne Paardekooper de vierde generatie die het 104 jaar oude familiebedrijf bestuurt. Paardekooper (‘het is een ramp om die naam in het Engels te moeten spellen’) is tevens de eerste vrouw aan het roer. Het was een minirevolutie, want haar opa was gewend om aandelen van het bedrijf alleen aan mannelijke familieleden over te dragen. ‘Gelukkig dacht mijn vader er anders over.’

Van koers veranderen

Paardekooper koos bij haar aantreden in 2019 voor de rol van chief marketing officer om namens de familie een cultuuromslag te bewerkstelligen en een nieuwe strategie in te voeren. Onder leiding van haar vader was groei het adagium van Paardekooper Group, dat na diverse overnames duizend werknemers heeft en een jaaromzet van 450 miljoen euro. ‘Het was zijn droom om Paardekooper uit te bouwen tot het grootste verpakkingsbedrijf in de Benelux.’

Die droom werd realiteit, maar dochter Lyanne trapte bewust op de rem. Duurzaamheid kreeg onder haar regie de hoogste prioriteit. Paardekooper besefte dat ze indirect een mammoettanker van koers moet laten veranderen. Het kost jaren om in samenwerking met The LCA Centre, een door Paardekooper opgericht laboratorium en onderzoeksinstituut, een assortiment met zo’n 60 duizend producten – van luxe draagtassen tot cadeaupapier of kartonnen dozen en verpakkingen voor bloemen en planten – een duurzaam karakter te geven. ‘Daar valt voor ons de grootste winst te behalen. 95 procent van de milieu-impact wordt immers veroorzaakt door onze producten. En dus willen wij verpakkingen leveren die kunnen worden hergebruikt in een circulair systeem.’

Lyanne Paardekooper, chief marketing officer van Paardekooper. Beeld Arie Kievit voor de Volkskrant

Duurzaamheid

Maar hoe duurzaam is Paardekooper werkelijk? De verpakkingsindustrie gaat nog te veel voor de easy wins, zegt Kim Ragaert, hoogleraar aan de faculteit science and engineering aan de Universiteit Maastricht. ‘Zo is het vervangen van plastic door papier lang niet altijd de meest duurzame oplossing.’ Volgens Ragaert kan de consument papier, karton of linnen als duurzamer ervaren. ‘Maar een linnen totebag moet je bijna tweehonderd keer hergebruiken voor die even duurzaam is als tweehonderd plastic zakjes. Gratis een totebag geven draagt dus alleen bij aan duurzaamheid wanneer je de consument aanmoedigt tot hergebruik. Anders heb je een kast vol met totebags met een torenhoge voetafdruk.’

Een bedrijf dat langs die weg willens en wetens voor een minder duurzame oplossing kiest, doet eigenlijk aan greenwashing, concludeert Ragaert. Paardekooper wil dat juist vermijden door samen te werken met het eigen laboratorium. Verpakkers zijn ook niet per definitie vervuilers, zegt Chris Bruijnes, directeur van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV). ‘Dat wordt te gemakkelijk geconcludeerd. Maar bijvoorbeeld het kweken van bloemen belast het milieu meer dan het verpakken van de boeketten.’

Doelstellingen

Ragaert stelt dat verpakkingsbedrijven vooral door Europese regelgeving worden gedwongen om te verduurzamen. Zo mogen vanaf 1 januari 2024 bij festivals en evenementen niet langer plastic bevattende wegwerpbekers of maaltijdverpakkingen worden gebruikt.

Paardekooper – met grote klanten als de Bijenkorf en Albert Heijn – zegt er al op in te spelen met recyclebare afvalzakken, de alternatieve ‘Zero Waste Cup’ voor koffie, de ‘recy-hoes’ voor bloemen en herbruikbare netjes voor groente en fruit. Albert Heijn presenteerde dinsdag haar duurzaamheidsverslag, waarin de supermarkt aankondigde tot 2025 20 miljoen kilo aan verpakkingsmateriaal te besparen.

Maar de tijd gaat dringen voor de verpakkingsindustrie, erkent Lyanne Paardekooper. ‘Volgend jaar komen we wel met cijfers en doelstellingen. Je zal mij niet horen zeggen dat we al de meest duurzame verpakker zijn. Maar we hebben de oprechte ambitie om deze wereld in beweging te krijgen.’