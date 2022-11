Veronderstelde viespeuk krijgt windpark, ‘taksdame’ weer onderuit tegen multinational

Winnaar: Roger Miesen, de veronderstelde smeerpeuk van energiereus RWE

RWE-topman Roger Miesen Beeld RWE

Sommigen beschouwen Roger Miesen als de vieze man van de energietransitie. Miesen is bij het Duitse energiebedrijf RWE verantwoordelijk voor elektriciteitsopwekking in al haar vormen. Hij zou vooral een liefhebber van kolen en biomassa zijn.

Dit beeld is niet helemaal onterecht: RWE bezit in Nederland negen centrales die draaien op fossiele brandstof, waaronder een tweedehandsje van Vattenfall. Veel van de investeringen gaan naar biomassa, een brandstof waarover niet iedereen enthousiast is. Zijn concern heeft een claim van 1,4 miljard euro ingediend bij de Nederlandse staat vanwege de vervroegde sluiting van kolencentrales.

Niet bepaald een groene ridder dus, deze Miesen. Of valt het mee? Zo sloot RWE onlangs een akkoord om in Duitsland eerder te stoppen met kolen: in 2030, in plaats van 2038. Al is dit ook omdat kolenstroom te duur wordt. Maar er gebeurt meer. Zo wil RWE de voormalige Vattenfallcentrale ombouwen naar een groene waterstofbrouwerij.

Deze brouwerij komt een stuk dichterbij nu RWE via een dochteronderneming donderdag een biedingenstrijd won voor de bouw van een groot windpark voor de kust van IJmuiden. RWE werd mede uitgekozen om de wijze waarop het zijn windpark wil ‘integreren in het bestaande energiesysteem’.

RWE is nog lang niet groen, maar de energiereus lijkt de koers wel langzaam te verleggen. Naast het nu verkregen windpark, heeft het bedrijf zijn oog laten vallen op een ongeveer even groot, nabijgelegen park.

Verliezer: Margrethe Vestager, Eurocommissaris Mededingingsbeleid, blijft bakzeil halen

Eurocommissaris Margrethe Vestager Beeld ANP / EPA

‘Een groot verlies voor de fiscale rechtvaardigheid’, noemde Eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededingingsbeleid) de uitspraak in hoger beroep van het Europese Hof van Justitie. Het Hof besloot deze week dat geen sprake is van onrechtmatige staatssteun aan Fiat Chrysler Finance, de financieringstak van de Fiat-groep en moederbedrijf Stellantis.

De zaak draaide om een afspraak waarbij Luxemburg het autoconcern een fiscaal voordeel had gegeven. Niet toegestaan, oordeelde de rechter, die drie jaar geleden een boete van 30 miljoen euro uitdeelde. Maar in hoger beroep werd de regeling alsnog akkoord bevonden. De Europese Commissie had volgens het Hof onvoldoende oog gehad voor het nationale belastingstelsel van Luxemburg, in verhouding tot de regels van de Europese Unie.

Vestager haalde dus bakzeil en het was niet voor het eerst dat de Europese Commissie te schietgraag bleek in belastingzaken. Eerder werden vergelijkbare procedures tegen Starbucks (in 2019) en Apple (in 2020) verloren, al loopt in de Apple-zaak nog een beroep. Bij die laatste draait het om 13 miljard euro, een omvang waarbij de 30 miljoen van Fiat/Chrysler verbleekt.

De nederlaag voor ‘taksdame’ (dixit Donald Trump) Verstager is niettemin groot. Het Centre for European Reform, een Londense denktank voor Europees beleid, sprak op de website Politico van ‘een verwoestende klap’ voor haar strategie om Europese staatssteunwetten te gebruiken in de strijd tegen belastingontwijking.