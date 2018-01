Verliezen Amerikaanse banken op creditcardleningen stijgen met 20 procent - nieuwe crisis op komst?

Geen reden tot paniek

Volgens de betrokken banken is er weinig aan de hand. Wells Fargo wijt de betalingsproblemen aan de schade die orkanen afgelopen jaar aanrichtten in Texas en Florida. De pijn voor de banken blijft vooralsnog dan ook beperkt. Tegenover de oplopende verliezen staan nog altijd zeer aantrekkelijke rendementen. Winkeliers betalen een vergoeding per transactie. Klanten die te laat zijn met aflossen, betalen bovendien een zeer hoge rente van boven de 10 procent.



In Nederland betaalden consumenten afgelopen jaar 160 miljoen keer af met hun creditcard, bijvoorbeeld om onlinediensten als Netflix en Spotify te betalen. Dat is een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, blijkt uit cijfers van de Betaalvereniging. Over een langere periode is eerder sprake van een afname. De creditcard is uit de gratie, mede door de relatief hoge kosten. Ook zijn de regels de voorbije crisisjaren aangescherpt. Bedrijven kunnen daardoor minder makkelijk creditcards verstrekken aan mensen met lagere inkomens.