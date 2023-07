Verlaten olietanker wacht verantwoorde sloop – of toch dump op het strand

Inspectie van de FSO Safer, waaruit door het Nederlandse Smit Salvage olie overgepompt moet worden. Beeld AFP

Fijn dat straks een enorme milieuramp op de stranden van Jemen voorkomen is, maar wat gaat er gebeuren op de stranden van India of Bangladesh? Dat is de nieuwe kopzorg rond de FSO Safer, de roestende tanker die voor de kust van Jemen dobbert met ruim een miljoen vaten olie aan boord. Grote vraag: wat gebeurt er met het ding als de olie is overgepompt?

Daarbij werpt een Nederlands bedrijf zich op als een reddende engel, maar dan moet er wel genoeg geld zijn om die engel te betalen.

Over de auteurs

Michael Persson is economieverslaggever en commentator van de Volkskrant, met een focus op de oorlog in Oekraïne. Als Amerika-correspondent won hij journalistiekprijs de Tegel. Jenne Jan Holtland is correspondent Midden-Oosten voor de Volkskrant. Hij woont in Beiroet. Hiervoor was hij correspondent Centraal- en Oost-Europa. Hij is auteur van het boek De koerier van Maputo.

Acute gevaar geweken

Even ter herinnering: de Safer is een enorme drijvende olieopslagtank (FSO staat voor floating storage and offloading) in de Rode Zee, die door de regering van Jemen werd gebruikt om de in de woestijn gewonnen olie in op te slaan. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2015 wordt het ding echter niet meer onderhouden. De gassen die normaal gesproken de oliedampen tegenhouden zijn weggelekt, waardoor het gevaarte een ‘tikkende tijdbom’ is geworden, zoals experts het in 2019 noemden. Ontploffing of brand zou kunnen leiden tot een olieramp vier keer zo groot als de Exxon Valdez (die in 1989 op een rif liep bij Alaska), met rampzalige gevolgen voor natuur en scheepvaartroutes.

Dat acute gevaar is bijna geweken. Maandag gaven de Houthi’s, de fundamentalistische beweging die sinds 2014 aan de macht is in de hoofdstad Sana’a, toestemming aan VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP om de olie te laten overpompen. Een door UNDP aangekochte tanker, de Nautica, kan nu uit Djibouti oversteken om de olie over te nemen.

De overpomp-operatie wordt uitgevoerd door Smit Salvage, een dochteronderneming van het Nederlandse Boskalis. Ingenieurs van Smit hebben de afgelopen weken de Safer geïnspecteerd en voorbereid voor het overpompen. Een woordvoerder zegt dat die fase is afgerond en dat het wachten nu is op de komst van de Nautica.

Voorbeeldschip

Maar wat moet er straks met de lege Safer gebeuren?

‘We zijn bang dat de tanker eindigt op het strand van Bangladesh, India of Pakistan’, zegt Ingvild Jenssen van het Shipbreaking Platform, een organisatie die ijvert voor een milieuvriendelijker en minder gevaarlijke manier van slopen dan nu gangbaar is. Zo’n 70 procent van alle oude schepen eindigt daar, op de sloperijen aan het strand.

Jenssen zou graag zien dat de Safer een voorbeeldschip wordt, juist aan het eind van zijn leven – en de weg wijst voor de duizenden schepen die de komende jaren gesloopt gaan worden om de scheepvaart groener te maken.

Een alternatief wordt aangeboden door een nieuw Nederlands bedrijf, de Elegant Exit Company uit Drachten, dat het schip wil laten slopen in een droogdok in Bahrein. Daarbij zouden resterende chemicaliën op een verantwoorde manier worden afgevoerd, en ook het staal op een hoogwaardige manier worden hergebruikt, zegt een woordvoerder.

Wassen neus

Dat is echter duurder. UNDP heeft weliswaar in de aanbesteding geëist dat de slopers zich houden aan de zogeheten Hong Kong Convention, die in theorie een verantwoorde manier van recycling zou moeten garanderen, maar in de praktijk is dat een wassen neus, zegt Jenssen. ‘Er zijn ook bedrijven die schepen op de stranden slopen die daaraan voldoen. Wij dringen er bij UNDP op aan om toch echt gebruik te maken van een droogdok.’

Die oproep richtte ze ook aan Nederland, met een bijdrage van 15 miljoen euro een belangrijke donor van de reddingsoperatie. Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking beloofde in april dat Nederland ‘de VN zal blijven helpen dit tot een goed einde te brengen’, en daar wijst Jenssen graag op. ‘Een goed einde gaat ook over verantwoorde sloop. Nederland is daarbij een koploper, Boskalis was een van de eerste bedrijven met een no-beaching beleid.’

Verkeerde prikkel

Probleem is het benodigde geld. UNDP komt nog 28 miljoen dollar tekort voor de rest van de operatie (op een totale begroting van 143 miljoen dollar), en probeert dat geld bij vrijgevige landen en bedrijven bij elkaar te sprokkelen – het startte zelfs een crowdfunding, maar die is blijven steken op 290 duizend dollar. Donoren kunnen met recht sceptisch zijn: de VN treuzelde vorig jaar zo lang met de aanschaf van een vervangende tanker dat die uiteindelijk – mede door de oorlog in Oekraïne en de gestegen olieprijs – veel duurder uitviel dan begroot.

Bedrijven die de tanker willen slopen brengen een bod uit, gebaseerd op het geld dat ze met het oud ijzer denken te kunnen verdienen. Hoe vuiler de sloop, hoe minder die kost, hoe meer ze kunnen bieden, hoe verleidelijker het voor UNDP is om met zo’n vuil bedrijf in zee te gaan, vreest Jenssen.

Daarbij komt ook nog eens dat de makelaar die het proces begeleidt, Clarkson, gewoonlijk een fee krijgt die gebaseerd is op het winnende bod. ‘Dat is een verkeerde prikkel: dus hoe vuiler de sloop, hoe hoger de beloning. Ik hoop dat UNDP zijn eigen besluit neemt.’