Verkruimelt Poetins gasdecreet de Europese sancties?

Geen druk in de Druzhba-oliepijplijn in Hongarije. Beeld REUTERS

Hongarije lijkt in elk geval door de knieën te gaan – niet toevallig het land dat ondanks de Russische barbarij in Oekraïne nog steeds nog steeds tegen Moskou aanschurkt. De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken zei donderdag tegen nieuwszender CNN dat zijn land, in strijd met de Europese sancties, toe zal geven aan de eis van Poetin om Russisch gas voortaan via de Russische centrale bank in roebels te betalen. ‘We hebben geen keuze’, zei de minister. Hongarije is grotendeels afhankelijk van Russisch gas en heeft nauwelijks een noodvoorraad.

Sommige Europese energiebedrijven lijken Hongarije’s voorbeeld te volgen. Het Duitse Uniper en Oostenrijkste ÖMV zijn van plan een rekening te openen bij de Gazprombank, net als het Italiaanse Eni. Eneco, het enige bedrijf in Nederland met lange-termijncontracten met Rusland, ontkent het hebben van zo’n dergelijke rekening.

Een dag eerder verklaarde voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie dat de EU zich niet uit elkaar laat spelen door de ‘onacceptabele chantage’ van Poetin. Ze wees bedrijven op de ‘grote risico’s’ die ze lopen als ze sancties omzeilen. Donderdag herhaalde de Commissie dat de eis van Poetin ‘duidelijk in strijd is’ met de vijf Europese sanctiepakketten. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de naleving ervan. Verzaakt Hongarije, dan start de Commissie een strafprocedure tegen Boedapest.

Alle stoere en strenge woorden van Von der Leyen ten spijt; de afgelopen twee dagen klopten nogal wat lidstaten aan met de vraag wat energiebedrijven dan wél geacht worden te doen. Na Polen en Bulgarije – die in de kou staan omdat ze weigerden de betalingsafspraken te wijzigen – bestaat de vrees dat andere lidstaten eenzelfde Russische behandeling wacht.

Decreet

Het decreet dat Poetin op 31 maart afkondigde, komt volgens de Commissie neer op contractbreuk. Nu betalen energiebedrijven het Russische Gazprom in euro’s of dollars voor het geleverde gas via een rekening bij een Europese bank. Dat mag niet meer van Poetin. Hij eist dat gasafnemers twee bankrekeningen in Rusland openen, om op die manier de koers van de roebel te steunen. Op de eerste rekening worden de euro’s of dollars gestort, via de tweede rekening wordt dat geld omgezet in roebels. De Russische centrale bank bepaalt wanneer dat gebeurt en tegen welke koers. Pas als dat is voltooid, wordt de gasleverantie als betaald afgetikt.

Dit decreet is in strijd met het Europese verbod op transacties met de Russische centrale bank. Dat is nu juist de zwaarste sanctie in de vijf pakketten; zwaarder dan exportverboden of het bevriezen van tegoeden van Russische oligarchen.

De Commissie adviseert gasafnemers in euro’s of dollars te blijven betalen en de omwisseling in roebels door Gazprom te laten doen. Met die bank zijn nog steeds zaken mogelijk, juist om de gastoevoer niet in gevaar te brengen. De Commissie weet niet zeker of het decreet van Poetin dit toestaat. Wat niet mogelijk lijkt onder het decreet is dat een energiebedrijf direct in roebels met Gazprom afrekent, zonder tussenkomst van de Russische centrale bank. Dat zou vermoedelijk ook in de EU op problemen stuiten want de benodigde roebels kunnen vrijwel alleen via de Russische centrale bank verkregen worden.

Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk. Laat Poetin oogluikend toe dat via Gazprom zijn decreet omzeild wordt? Of moet Von der Leyen toezien hoe de Europese eenheid erodeert? Vooralsnog is er geen tekort aan gas in de EU dankzij afdoende voorraden. Maar wat als Poetin eenzelfde betalingsdecreet introduceert voor olieleveranties?